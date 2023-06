La mayoría de compañías que fabrican dispositivos móviles ya no te incluyen cargadores en sus respectivas cajas, ¿Cuál fue la razón para excluirlos?, simple, “cuidar el medio ambiente”, pues así los paquetes reducen su tamaño y por lo tanto contaminan menos, lo cierto es que de esta manera se ahorran una gran cantidad de dinero e incitan a los usuarios a seguir adquiriendo sus productos.

Los teléfonos modernos ahora se cargan con un cable tipo “USB-C”, pero como lo dijimos anteriormente, ya no vienen en la caja de tu smartphone y estarías obligado a comprarte uno totalmente nuevo, lo recomendable es que sea original, ¿Cómo puedes detectar si te quieren vender un cargador falso? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación. Actualmente, se venden buenas réplicas de cargadores de diferentes marcas reconocidas, como por ejemplo: Samsung, Motorola, Xiaomi, etc., cuando decimos que son “buenas” nos referimos a que físicamente se parecen, no que su calidad es la mejor.

No dejes que te estafen, pues algunas personas venden productos falsos a precios muy altos, también ocurre todo lo contrario con tal de concretar una compra, no obstante, la potencia determinará si el cargador que te interesa es 100% original o una réplica.

Cómo identificar si un cargador de celular es original o falso

Los dispositivos móviles con baterías de cinco mil miliamperios (mAh) o valores superiores, requieren de un cargador de 30W (como mínimo).

Para detectar la autenticidad de un cargador descarga la aplicación denominada “ AccuBattery ”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

Con esta app podrás medir cuántos mAh por minuto carga tu smartphone Android.

. Abre AccuBattery y presiona sobre la pestaña “Cargando”, la cual se ubica en la parte inferior izquierda.

El siguiente paso es conectar el cargador en tu celular.

Los cargadores de 30W (más comunes) cargan hasta 100 mAh por minuto, significa que en cinco minutos habrían cargado 500 mAh aproximadamente, equivalente a un 5%.

Recuerda que estos valores son un estimado, ya que con la función de carga rápida los números cambian. Recomendamos desactivarla

¿Dónde puedes ver dicha información? en la pestaña “Cargando” > “Cargando Completamente” > “Total”.

Si pruebas un cargador y en cinco minutos no ha llegado al 1% o 2%, entonces el aparato no es original.

Conoce la solución cuando la pantalla táctil de tu móvil Android no funciona

Reinicia el celular : seguramente hay un proceso que está congelando la pantalla táctil del dispositivo, así que cuando reinicies tu celular todos los procesos también se cancelarán y la memoria RAM vuelve a 0 GB de uso. ¿Cómo reinicias tu teléfono si el táctil no funciona? simple, pulsa simultáneamente los botones físicos de encendido, volumen menos y más por unos 5 o 10 segundos, cuando se reinicie suéltalos porque sino accederás al modo “Root”. Si te piden un patrón de seguridad antes de apagar o reiniciar, no queda otra opción que esperar a que la batería se agote.

: seguramente hay un proceso que está congelando la pantalla táctil del dispositivo, así que cuando reinicies tu celular todos los procesos también se cancelarán y la memoria RAM vuelve a 0 GB de uso. ¿Cómo reinicias tu teléfono si el táctil no funciona? simple, pulsa simultáneamente los botones físicos de encendido, volumen menos y más por unos 5 o 10 segundos, cuando se reinicie suéltalos porque sino accederás al modo “Root”. Si te piden un patrón de seguridad antes de apagar o reiniciar, no queda otra opción que esperar a que la batería se agote. Accede al modo seguro : así como las computadoras o laptops, los celulares y tabletas también pueden ser infectados por cualquier tipo de virus. Esto provocaría que tu dispositivo tenga bugs como la pantalla congelada. Te recomendamos acceder al “modo seguro”, una herramienta que tras habilitarla tu smartphone se reiniciará automáticamente para mostrarte solo las aplicaciones preinstaladas de Android , si la pantalla táctil funciona sin inconvenientes, es probable que se trate de un virus.

: así como las computadoras o laptops, los celulares y tabletas también pueden ser infectados por cualquier tipo de virus. Esto provocaría que tu dispositivo tenga bugs como la pantalla congelada. Te recomendamos acceder al “modo seguro”, una herramienta que tras habilitarla tu smartphone se reiniciará automáticamente para mostrarte solo las aplicaciones preinstaladas de , si la pantalla táctil funciona sin inconvenientes, es probable que se trate de un virus. El táctil no funciona, ¿Cómo entro al modo seguro? es una buena pregunta, pero tiene solución. Reinicia tu celular varia veces con el método que mencionamos al principio, así forzarás al sistema a que acceda al referido modo.

Otras soluciones: limpia la pantalla táctil con una franela, la suciedad impide que el celular reconozca tus gestos; quita el protector de pantalla o cámbialo, a veces este artefacto se raja o desgaste e impide que navegues con normalidad; restablece el celular, cabe mencionar que tras hacerlo perderás todos tus datos, ya sean fotos, videos, documentos, etc.; llévalo a un servicio técnico.

