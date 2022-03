Es probable que tengas activado el inicio de sesión automático en ciertas aplicaciones o páginas web de tu celular Android, ¿Qué significa esto? que al momento de ingresar por primera vez a una de las referidas plataformas, hayas aceptado que Google guarde tu usuario y contraseña para que ya no tengas que colocarlos cada vez que entres en estas, un claro ejemplo es Facebook; sin embargo, ¿Te gustaría saber cómo eliminar las claves para siempre? a continuación te explicaremos el proceso.

Es necesario aclarar que el inicio de sesión automático de Android es importante cuando un usuario tiene muchas contraseñas en diferentes plataformas y no quiere memorizarlas todas, o simplemente te da pereza volver a redactarlas cada vez que entras a una determinada aplicación; no obstante, en caso hayas cambiado alguna o ya no deseas tenerlas registradas en tu equipo porque lo vas a vender o regalar, es posible eliminar tu usuario y clave sin tener que instalar apps externas.

CÓMO ELIMINAR CONTRASEÑAS GUARDADAS EN ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu móvil Android.

Presiona sobre el apartado denominado “Google”.

Te aparecerá una nueva ventana con varias opciones, toca sobre la que dice “Administrar tu cuenta de Google”, se ubica debajo de tu foto de perfil.

Espera que cargue y dale en “Comenzar”.

Aquí busca la pestaña “Seguridad” en la parte posterior y en la sección “Acceso a otros sitios” entra en “Administrador de Contraseñas o “Gestor de contraseñas”.

En esta parte vas a ver todos los sitios webs y aplicaciones en donde tienes un usuario y contraseña, haz clic en en alguna, te pedirán un patrón de seguridad o colocar tu huella digital.

Finalmente, presiona el botón “Eliminar”.

Listo, eso sería todo, te saldrá el siguiente aviso, “Confirmas que quieres borrar la contraseña de (la app o página web) de tu cuenta de Google? si lo haces, Google ya no podrá ayudarte a acceder”, acepta para guardar los cambios y borrar tu contraseña para siempre.

Ten en cuenta que el procedimiento que te acabamos de enseñar solo está disponible en las versiones del sistema operativo Android 10, Android 11 o superiores, los pasos son los mismos a través del “Gestor de contraseñas de Google”.

