Realme es una marca de origen chino que se dedica a fabricar teléfonos inteligentes; asimismo, destaca por la fluidez de su sistema operativo, al cual denominaron Realme UI edición Go, pero se ha desarrollado en base a las características de Android, el software de Google. Estos equipos han ganado popularidad en el mercado internacional por su excelente relación en cuanto a calidad/precio, y no hay que pasar por alto las novedosas funciones que otros dispositivos no tienen, por ejemplo: con Realme puedes hacer que los bordes de la pantalla de tu celular se iluminen cada vez que te llegue una notificación, algo que desde Mag te enseñaremos a continuación.

El LED de notificaciones es algo que con el tiempo está perdiendo relevancia, ya que los usuarios prefieren algo que sea visualmente más atractivo, por esta razón es que Realme añadió la herramienta “Iluminación de bordes”, la misma que emitirá una luz animada en los bordes de la pantalla de tu celular para que sepas que te ha llegado una notificación.

Las notificaciones no solo pueden ser sonoras, sino también visuales, así que toma nota y aprende a activar la iluminación de bordes. Antes de empezar, es importante aclarar que el consumo de batería será mayor que antes, no al punto de gastar tu batería en minutos, pero sí notarás una pequeña diferencia en cuanto al consumo de energía.

EL TRUCO PARA QUE LA PANTALLA DE REALME SE ILUMINE CUANDO RECIBES NOTIFICACIONES

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, busca y presiona sobre el apartado “Personalizaciones”.

El siguiente paso es realizar un toque en la opción que dice “Iluminación de bordes”.

Finalmente, elige la animación de tu preferencia y sal de los ajustes para conservar los cambios realizados.

Como puedes observar, los móviles Realme con Realme UI edición Go te dan la oportunidad de elegir hasta tres tipos de iluminaciones, de esta manera, cada vez que las aplicaciones te envíen notificaciones una luz recorrerá el borde de la pantalla de tu celular, significa que de repente has recibido un nuevo mensaje, correo electrónico, recordatorio, etc.

QUÉ OTRAS FUNCIONES CUMPLE LA ENTRADA USB-C DE TU MÓVIL ANDROID

Tras conectar tu smartphone a una computadora o portátil, no solo te permitirá transferir archivos multimedia, sino que también podrás utilizar la cámara del teléfono como una webcam e incluso un mouse.

Otra opción es la de ver la pantalla de tu teléfono en el televisor, solo requieres de un adaptador USB-C a HDMI.

Los celulares de gama alta suelen tener baterías de 5 a 6 mil mAh (Miliamperios), por ello, la referida entrada te permite cargar otros dispositivos con la herramienta denominada “Carga inversa”. Para esto necesitas un adaptador de cable USB-C, luego tendrás que conectar ambos móviles.

A veces resulta difícil jugar gameplays desde tu teléfono Android, pero, en el mercado de la tecnología existen mandos de PlayStation o Xbox con entrada USB-C.

