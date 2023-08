¿Tienes poco espacio en tu celular Android? Si tienes la memoria del dispositivo casi llena y ya no puedes descargar imágenes, videos o cualquier otro contenido de tu interés y no deseas borrar información importante, no te preocupes, ya que tienes la opción de eliminar las aplicaciones menos frecuentes de tu teléfono, de esta manera, estarás liberando almacenamiento de forma sencilla.

Ahora, si tienes demasiadas apps y no deseas navegar por todo tu smartphone para verificar cuáles no necesitas, puedes optar por una serie de ajustes para conseguir esta información en cuestión de segundos y así ahorres tiempo.

Debido a esto, en MAG hemos preparado una guía detallada para que encuentres estas apps menos usadas y empieces a borrarlas desde ya. No obstante, antes de hacerlo, asegúrate de que estas herramientas ya no es requerida por ti y si tienen información adicional, guárdalas en la nube o cualquier otro elemento externo.

Cuáles son las apps menos usadas en tu celular Android

Aquí te compartimos una serie de pasos para que veas qué apps que tienes descargas son las menos frecuentes y así puedas borrarlas para ganar más espacio.

Dirígete a la tienda de aplicaciones Google Play en tu dispositivo.

Haz clic en tu imagen de perfil de Google ubicada en la parte superior derecha.

Elige “Administrar aplicaciones y dispositivos”.

Selecciona la pestaña “Administrar” en la parte superior.

Presiona en el ícono de tres líneas horizontales debajo de las categorías.

En el menú disponible, escoge “Menos usadas”.

En la lista que aparece, marca las casillas de las aplicaciones que deseas eliminar y pulsa el ícono de la papelera para borrarlas.

Para conocer más acerca de la información de cierta app, presiona la flecha para acceder a una descripción detallada.

Síguenos en nuestras redes sociales: