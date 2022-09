¿Qué son los años de actualización en un teléfono inteligente? quizás es una de las preguntas que debes hacer al momento de adquirir un nuevo dispositivo móvil de la marca Samsung, ya que así sabrás hasta qué versión de Android recibirá tu celular y hasta cuándo actualizarán los parches de seguridad para evitar ser víctimas de posibles ciberataques.

Samsung ha prometido hasta 4 años de actualización del sistema operativo Android (o de la interfaz de usuario One UI) y un total de 5 parches de seguridad para los últimos modelos de la serie Galaxy S, Galaxy Z y las tabletas Galaxy Tab S. Desde hace un buen tiempo Google ha hecho firme la costumbre de lanzar una nueva versión de Android por año, algo que es bueno para calcular los años de actualización de un smartphone, no obstante, si esto cambiara en algún momento, no te preocupes de todas maneras prometieron 4 años y no 4 versiones.

LA LISTA CON LOS AÑOS DE ACTUALIZACIONES QUE RECIBIRÁN LOS ÚLTIMOS MODELOS DE SAMSUNG

SAMSUNG GALAXY S21 : año de lanzamiento 2021 y llegó con Android 11. Solo recibirá hasta la versión de Android 15 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2026.

: año de lanzamiento 2021 y llegó con Android 11. Solo recibirá hasta la versión de Android 15 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2026. SAMSUNG GALAXY S21+ : año de lanzamiento 2021 y llegó con Android 11. Solo recibirá hasta la versión de Android 15 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2026.

: año de lanzamiento 2021 y llegó con Android 11. Solo recibirá hasta la versión de Android 15 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2026. SAMSUNG S21 ULTRA : año de lanzamiento 2021 y llegó con Android 11. Solo recibirá hasta la versión de Android 15 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2026.

: año de lanzamiento 2021 y llegó con Android 11. Solo recibirá hasta la versión de Android 15 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2026. SAMSUNG GALAXY S21 FE : año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027.

: año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027. SAMSUNG GALAXY S22 : año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027.

: año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027. SAMSUNG GALAXY S22+ : año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027.

: año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027. SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA : año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027.

: año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027. SAMSUNG GALAXY Z FOLD3 : año de lanzamiento 2021 y llegó con Android 11. Solo recibirá hasta la versión de Android 15 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2026.

: año de lanzamiento 2021 y llegó con Android 11. Solo recibirá hasta la versión de Android 15 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2026. SAMSUNG GALAXY Z FLIP3 : año de lanzamiento 2021 y llegó con Android 11. Solo recibirá hasta la versión de Android 15 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2026.

: año de lanzamiento 2021 y llegó con Android 11. Solo recibirá hasta la versión de Android 15 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2026. SAMSUNG GALAXY TAB S8 : año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027.

: año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027. SAMSUNG GALAXY TAB S8+ : año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027.

: año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027. SAMSUNG TAB S8 ULTRA: año de lanzamiento 2022 y llegó con Android 12. Solo recibirá hasta la versión de Android 16 y los parches de seguridad se actualizarán hasta el 2027.

Las versiones de Android posterior a la 14 no tienen un nombre definido, lo normal es que se sigan enumerando como Google lo viene haciendo, ya que los nombres de postres quedaron en el pasado. El portal tecnológico Xataka Android, destaca que el periodo expandido también se aplica a los smartwatch Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 4 Classic, aunque no se sabe si la actualización será para el sistema o parches de seguridad.

LA GUÍA PARA QUE TU MÓVIL SE PUEDA DESBLOQUEAR MÁS RÁPIDO CON LA HUELLA DACTILAR

Limpia el sensor de tu celular Android. Libéralo de polvo porque debido a la suciedad a veces no puede reconocer tu huella.

Registra la misma huella varias veces : algunos teléfonos admiten hasta 5 huellas, función que te permite desbloquear tu móvil con las dos manos. Lo ideal sería que solo registres la huella de dos dedos, la del pulgar e índice, así podrás registrar ambas en dos oportunidades y reforzar el reconocimiento del sensor.

: algunos teléfonos admiten hasta 5 huellas, función que te permite desbloquear tu con las dos manos. Lo ideal sería que solo registres la huella de dos dedos, la del pulgar e índice, así podrás registrar ambas en dos oportunidades y reforzar el reconocimiento del sensor. Accede a los “Ajustes” de Android .

. Aprieta el apartado “Pantalla de bloqueo”.

Desplázate hacia abajo y toca en la opción “Huellas digitales” > “Añadir huella digital”.

Por último, escanea la huella de tu dedo pulgar e índice y realiza el mismo proceso dos veces.

Cubre el sensor con tu otra mano mientras colocas tu huella : antes de poner tu huella, haz una sombra sobre el sensor de tu celular con la otra mano. Recuerda que “ los lectores ópticos bajo la pantalla pierden efectividad si desbloqueas el teléfono en un entorno de luz intensa ”, destacó Xataka Android .

: antes de poner tu huella, haz una sombra sobre el sensor de tu celular con la otra mano. Recuerda que “ ”, destacó . Aumenta la sensibilidad táctil de la pantalla : si el escáner se ubica en la parte inferior de la pantalla te recomendamos esta configuración, ya que vas a mejorar la precisión y rapidez del desbloqueo.

: si el escáner se ubica en la parte inferior de la pantalla te recomendamos esta configuración, ya que vas a mejorar la precisión y rapidez del desbloqueo. Entra otra vez a los “Ajustes”.

Aquí vas a oprimir en la sección “Pantalla”.

Por último, navega sobre las opciones y activa el interruptor denominado “Aumentar la sensibilidad táctil”.

Síguenos en nuestras redes sociales: