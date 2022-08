Tinder es la aplicación de citas más importante de todo el mundo, algunos la consideran como una red social, pero no es así, su objetivo es claro, conocer a alguien para formar una relación o amistad. El logo de la referida plataforma es una llama de fuego de color blanco que representa la pasión y atracción, esta es muy conocida por los usuarios de iOS y Android, sin embargo, en caso sientas vergüenza de que tus amigos, familiares o compañeros del trabajo sepan que utilizas Tinder, desde Mag te enseñaremos un increíble truco para camuflarla y que nadie sea capaz de encontrarla.

Es un fastidio tener que desinstalar Tinder cuando te vas a ver personalmente con tus amistades, ya que al llegar a casa debes descargarla nuevamente, otorgarle los permisos, registrarte, etc., sin duda es una tarea bastante tediosa. Por fortuna, Android te permite camuflar el aplicativo y hacerlo pasar por una app que no tiene mucha relevancia, como por ejemplo: la calculadora, radio FM, calendario, etc.

EL TRUCO DE ANDROID PARA ESCONDER TINDER EN TU CELULAR

Primero, abre la Google Play Store de Android y descarga la aplicación ” Nova Launcher ”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

y descarga la aplicación ” ”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic . Ahora, ingresa al navegador de tu preferencia, ya sea Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc., aquí busca y descarga una imagen en PNG (fondo transparente) de cualquier aplicación que pase desapercibida, como la “Radio FM” o “calculadora”, nadie las abre.

El siguiente paso es abrir Nova Launcher y otorgarle los permisos necesarios para que pueda operar con normalidad, inmediatamente te pedirá que personalices la nueva interfaz que tendrá tu smartphone, escoge el tema que más te guste.

y otorgarle los permisos necesarios para que pueda operar con normalidad, inmediatamente te pedirá que personalices la nueva interfaz que tendrá tu smartphone, escoge el tema que más te guste. Vas a notar un ligero cambio en la pantalla de inicio de tu móvil. Pulsa por unos segundos sobre el ícono de Tinder hasta que te aparezca la opción “Editar”.

hasta que te aparezca la opción “Editar”. Aquí la app te permitirá modificar el ícono e incluso el nombre.

Oprime en el apartado “Logo” y escoge la imagen en formato PNG que has descargado anteriormente. No olvides cambiar el nombre.

Finalmente, presiona en “Listo” para que conserves los cambios.

ESTAS SON LAS APPS DE LA GOOGLE PLAY QUE CONTIENEN PELIGROSOS VIRUS

Pese a que ya varias aplicaciones han sido retiradas de la Google Play, todavía algunas se resisten a ser eliminadas, por lo que debes tomar tus precauciones.

Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

Photo Editor: Retouch and Cutout (de.nineergysh.quickarttwo)

Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

Photo Editor - Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

Photo Editor and Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

Photo and Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

Photo Editor - Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

Photo Filters and Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

Emoji Keyboard: Stickers and GIF (gb.crazykey.sevenboard)

