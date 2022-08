La tecnología avanza y cada vez los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android cuentan con funciones automáticas para que los usuarios no realicen configuraciones de forma manual, como por ejemplo: la opción de desbloqueo en lugares de confianza, la huella dactilar para evitar añadir el patrón de seguridad o contraseña, programación de alarmas mediante el Asistente de Google, etc., sin embargo, a pesar de que estás herramientas te facilitan la vida en determinas situaciones, no todas son recomendadas por los expertos, y sobre todo la del “brillo automático”, descubre por qué deberías desactivarla de inmediato.

¿Qué es el brillo automático? se trata de una herramienta de los celulares Android que funciona gracias a un sensor de luz en su interior, el objetivo es ajustar de forma automática el brillo del dispositivo dependiendo de las condiciones de luz natural o artificial que haya en el lugar en donde te encuentras.

Muchos usuarios utilizan la referida función porque así evitan ajustar el brillo manualmente cuando su entorno está muy iluminado o todo lo contrario, por ejemplo: si estás en un ambiente oscuro el brillo disminuirá para que veas mejor la pantalla, en cambio, si caminas por la calle y el día está soleado, el brillo subirá.

POR QUÉ NO ES BUENO TENER ACTIVADO EL BRILLO AUTOMÁTICO EN TU CELULAR ANDROID

De acuerdo con la información difundida por el portal especializado en tecnología, “Slash Gear”, se pudo conocer que el brillo al 100% afectaría directamente a la batería de tu teléfono, y no solo hablamos de agotar la energía, sino que al llegar rápidamente a casi 0% deberías de cargarlo para que el equipo no se apague, significa que tras conectarlo constantemente estarías agotando más ciclos de carga y reduciendo la vida útil de la batería. Lo ideal sería subir o bajar el brillo manualmente en ciertas situaciones.

Además, tener el brillo al máximo provocaría complicaciones en la vista a corto o largo plazo, ya que los dispositivos Android emiten una luz azul que es capaz de dañar la retina de los ojos si pasas mucho tiempo mirando la pantalla del smartphone. A continuación te enseñaremos a desactivar el brillo automático. Toma nota.

Primero, ingresa a los ajustes o configuraciones de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Presiona sobre el apartado denominado “Pantalla”.

Finalmente, desactiva el interruptor que dice “Brillo adaptable” o “Brillo automático”, el nombre puede variar ligeramente dependiendo de la marca o modelo del celular.

Para ahorrar energía se recomienda activar el modo oscuro desde la misma sección.

COSAS QUE NO DEBES HACER PARA CUIDAR LA BATERÍA DE TU CELULAR ANDROID

Evita que tu celular se descargue por completo : de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma.

: de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma. No lo dejes mucho tiempo en 0% : existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro.

: existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro. Impide que tu celular se encuentra a temperaturas altas : deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor.

: deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor. Carga rápida con moderación: algunos dispositivos Xiaomi cargan la totalidad de su batería en 15 minutos, esto con un cargador de 120W, aunque no es una función negativa si lo repites a diario podría dañar considerablemente la batería.

