Seguro que en más de una oportunidad has querido descargar una nueva aplicación en tu dispositivo móvil, sin embargo, el problema comienza cuando al momento de buscarla no te aparece esa app en la Google Play Store de Android, ¿Por qué sucede esto? es simple, tu celular no es compatible con el referido programa, no existe mayor secreto. Para que no te quedes con las ganas de probar ese aplicativo, desde Mag te enseñaremos una manera poco convencional de encontrarlo y descargarlo.

La Google Play ahora te muestra qué aplicaciones son compatibles con tu teléfono Android, recuerda que hay más de 15 versiones del referido software y no todas tienen acceso a las nuevas actualizaciones; no obstante, la Play Store no es la única tienda para descargar apps gratuitas, existe otra en donde obtienes programas en forma de APK, ¿Qué significa? que serás tú quien las instale manualmente. Toma nota.

LA GUÍA PARA DESCARGAR UNA APP QUE NO TE SALE EN LA GOOGLE PLAY

Primero, desde tu smartphone Android ingresa al sitio web “ APK Mirror ”, puedes ir rápidamente haciendo clic aquí .

ingresa al sitio web “ ”, puedes ir rápidamente haciendo clic . Ahora, en la parte superior derecha te aparecerá el ícono de una lupa, tócalo y escribe el nombre de la aplicación que no te sale en la Google Play.

Por ejemplo, si buscas WhatsApp, es probable que los resultados te muestren muchas aplicaciones iguales y no sepas cuál descargar.

Algunas serán las versiones beta (no las descargues). Para instalar la app normal y la más actualizada, esta debe tener el número de versión más alto.

Finalmente, cuando termines de descargar la APK, Android te preguntará si deseas instalarla ahora, toca en “Ok”.

Listo, eso sería todo, automáticamente tendrás ese programa entre tu lista de aplicaciones.

LISTADO DE CELULARES QUE TENDRÁN ANDROID 13 BETA 3.2

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

También podrás descargar Android 13 Beta 3.2 en terminales Realme, ASUS, Lenovo, Nokia, OnePlus, OPPO, Vivo o Xiaomi.

CÓMO INSTALAR ANDROID 13 BETA

Accede a esta web . Una vez que hayas decidido formar parte de Android 13 beta, dale en “Participar”.

. Una vez que hayas decidido formar parte de beta, dale en “Participar”. Es importante aclarar que si no tienes un móvil compatible, no podrás acceder a la prueba.

El siguiente paso es registrarte con todos tus datos en la página antes mencionada.

Coloca ciertos aspectos de tu terminal como número de compilación, marca, modelo, etc.

Espera menos de una hora para poder recibir la descarga de Android 13 Beta.

En caso no la veas, puedes hacerlo manualmente. Para ello accede a los “Ajustes” > “Sistema” > “Avanzado” > “Actualización de software” y listo.

Por último, descarga, reinicia tu celular y ya tendrás Android 13 Beta.

