Los celulares Android están dotados no solo de una gran pantalla, sino que además ya no traen el fastidioso notch, mismo que fue reemplazado por un pequeño orificio en la zona superior de la display. Si bien esta es una ventaja para los que miran su serie favorita en el móvil, puede generarse una serie de errores como es el caso de que el panel no gira.

Si has desplazado la barra de notificaciones para poder activar la función de “rotar pantalla” y esta no funciona, entonces aquí te damos una serie de soluciones para arreglarlo de inmediato.

POR QUÉ NO GIRA LA PANTALLA DE TU CELULAR ANDROID

Para empezar deberás desactivar y volver a activar el botón de “Rotación automática” de tu móvil.

Ahora abre la aplicación que deseas que se muestre en horizontal y listo.

En caso esto no haya funcionado, asegúrate de que al momento de que quieras girar tu pantalla, no estés tocando la pantalla de tu celular.

Otra solución rápida es la reiniciar tu móvil. Con ello también el problema se arreglará rápido.

De esta manera podrás volver a calibrar tu celular Android para que gire la pantalla. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una función para mejorar la precisión del acelerómetro de tu celular es cogerlo y dibujar en el aire un número 8. De esa manera se calibrará nuevamente y podrás girar la pantalla con facilidad.

También el problema se puede deber a aplicaciones que has instalado recientemente y que no te permitan girar la pantalla. Lo mejor es desinstalarlas.