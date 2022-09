Las compañías tecnológicas como: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., ya no fabrican teléfonos inteligentes Android con baterías removibles, de hecho los terminales de la actualidad ahora son “unibody”, significa la carcasa trasera y la batería no se puede quitar fácilmente, para hacerlo se requiere de algunos artefactos que utilizan los técnicos especialistas en celulares. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos por qué ya no se diseñan móviles con baterías extraíbles.

Desde el 2008, hasta el año 2015, todavía se creaban teléfonos con baterías removibles, ¿Qué quiere decir esto? que las baterías de esos celulares no estaban adheridas al cuerpo electrónico del dispositivo, por lo tanto se podían sacar fácilmente e incluso suministrarlas de energía con la ayuda de un cargador universal, algo que a la fecha es imposible.

POR QUÉ LOS TELÉFONOS MODERNOS YA NO TIENEN BATERÍA REMOVIBLE

Resistencia al agua : de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería.

: de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería. Localización y seguridad : algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular.

: algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular. Batería no compatible : todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono.

: todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono. Móviles más delgados: los equipos con batería extraíble eran un obstáculo para que los fabricantes puedan desarrollar un dispositivo más delgado.

POR QUÉ LOS USUARIOS NO PREFEIEREN MIUI DE XIAOMI

Los Bugs de Xiaomi : la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico.

: la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico. Parches de seguridad : cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente.

: cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente. Alto consumo de la memoria RAM : con cada actualización de la interfaz de usuario MIUI , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino.

: con cada actualización de la interfaz de usuario , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino. Conexiones : el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles.

: el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles. Otras razones: los usuarios consideran que el modo oscuro es una de las peores funciones. Intentan parecerse a la interfaz de usuarios de iOS. La animación de la carga rápida no muestra el porcentaje exacto.

Síguenos en nuestras redes sociales: