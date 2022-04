Es un hecho que no existe comparación, en cuanto a comodidad, entre escribir desde un teclado físico de la PC o portátil que en lugar del smartphone, pues en este último es más complicado porque tienes que realizar diferentes acciones para redactar algo tan simple como los números por ejemplo, no se encuentran directamente en el keyboard virtual, sino que debes habilitarlos. En caso tengas el teclado de Google denominado “Gboard”, entonces te enseñaremos los pasos para que utilices la función “sustitución de texto”, la cual simplificará el proceso de escritura desde tu dispositivo móvil con S.O. Android.

Muchos usuarios se descargan Gboard solo porque no les gusta el teclado que viene de forma predeterminada en su smartphone, independientemente de la marca o modelo del equipo, el teclado de Google es uno de los mejores en todo el mundo; sin embargo, al igual que muchas aplicaciones, esta esconde funciones muy útiles que no son conocidas por los cibernautas, entre ellas la opción “sustitución de texto”, antes de comenzar te explicaremos para qué sirve.

Básicamente, sirve para que puedas ahorrar tiempo tras crear atajos de ciertas palabras o frases utilizando algunos códigos. Si tienes una serie de expresiones que habitualmente usas mientras chateas por diferentes aplicaciones, como por ejemplo: “Hola, ¿Cómo estás?” (al momento de saludar) puedes sustituirlas por las letras “HC”, es más simple.

CÓMO UTILIZAR LA SUSTITUCIÓN DE TEXTO EN GBOARD

Primero, descarga la app de Google Gboard a través de la Google Play Store, en caso ya lo hayas instalado asegúrate que no tenga actualizaciones pendientes.

a través de la Google Play Store, en caso ya lo hayas instalado asegúrate que no tenga actualizaciones pendientes. Por supuesto, hazlo tu teclado predeterminado. Entra a los “Ajustes” del móvil > en la barra de búsqueda escribe “Gboard” > te saldrá la sección “Teclado predeterminado” > se abrirá una mini ventana en la parte inferior y escoge a “Gboard”.

Ahora, abre Gboard y entra en el apartado “Diccionario”.

y entra en el apartado “Diccionario”. Toca sobre la opción denominada “Diccionario personal” > “Español (EE.UU.).

En el extremo superior derecho presiona en el ícono del más (+).

Te aparecerán dos campos que debes rellenar, en el de arriba escribe la frase que quieres crear su atajo, por ejemplo: “Hola, ¿Cómo estás?”, y en el segundo escribe “HC”.

Finalmente, guarda los cambios apretando la flecha de retroceso arriba a la izquierda.

Eso sería todo, lo único que queda por hacer es ingresa desde tu móvil Android a cualquier aplicación que contenga campo de texto, puede ser una plataforma de mensajería como WhatsApp o Telegram, pues ahora cuando redactes las letras “HC” automáticamente en las sugerencias o corrector del Gboard te aparecerá el acceso directo “Hola, ¿Cómo estás?”. Sin duda es una herramienta que te ahorrará mucho tiempo.