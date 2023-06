¿Estabas viendo un video en tu teléfono y se detuvo repentinamente? seguro intentaste mirarlo de nuevo pero el dispositivo móvil ya no te dejaba reproducirlo, ¿Qué ocurrió? aunque no lo creas, se trata de un problema bastante común en el sistema operativo Android del equipo, por fortuna existe una solución y desde Mag la explicaremos de inmediato.

El problema se expande hacia todas las aplicaciones que reproducen videos en tu smartphone, como por ejemplo: YouTube, WhatsApp, TikTok, Netflix, Facebook, etc., incluso el contenido que almacenas en la propia galería de imágenes.

Hay una serie de soluciones convencionales que no requieren de programas externos, así que no te estreses buscando arreglar el problema con configuraciones de dificultad avanzada; por otra parte, te comentamos que no todo es negativo, ya que no se apreciaría nada en la pantalla del equipo si fuera un problema del mismo Hardware.

Los pasos para que las aplicaciones de tu celular vuelvan a reproducir videos

En caso el video se encuentre en la galería de imágenes de Android , es probable que el archivo MP4 se encuentre dañado o corrupto, este no se va a poder reproducir ni en otro dispositivo, computadora o portátil.

Si se trata de una plataforma streaming cómo Netflix, HBO, YouTube, etc., busca actualizaciones pendientes, de lo contrario reinicia el celular y si el problema persiste desinstalada y vuelve a instalar las aplicaciones.

Todo cambia si el video no se puede reproducir a través de un navegador web, por ello, actualiza el buscador de tu preferencia en la Google Play Store, ya sea Microsoft Edge, Opera, Google Chrome y otros.

Si ya lo actualizaste y todavía no puedes visualizar videos, instala JavaScript, un programa que sirve de apoyo para los vídeos que llegan desde la nube hasta el teléfono, sin este no será posible reproducir muchos de elementos en tu navegador.

Primero, entra al navegador, Google Chrome, por ejemplo. Aquí presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican arriba a la derecha. Se desplegarán varias opciones, oprime donde dice “Configuración”. El siguiente paso es acceder a “Configuración del sitio” y pulsa en “JavaScript”. Activa el interruptor del mismo nombre. Finalmente, reinicia la página del vídeo y vuelve a reproducir el contenido.

Razones para no utilizar tu teléfono con la pantalla rota

Los pedazos de vidrio de las micas rajarían la pantalla del celular Android , algo que haría poco atractivo a tu dispositivo.

Además, podrías cortarte la yema de los dedos o que los pequeños fragmentos de vidrio entren a tu ojo (cuando estás acostado boca arriba).

La pantalla quebrada también pone en riesgo a los componentes internos. Esto debido a que las grietas que generó el golpe pueden pasar líquidos o polvo que terminen dañando algunas piezas fundamentales del teléfono.

Lo ideal sería cambiar la mica o acudir al servicio técnico para que arregle la pantalla.

Es más económico arreglar un componente que varios.

