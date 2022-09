Cada vez que los usuarios no pueden enviar o recibir un mensaje de texto SMS a través de su dispositivo móvil, de inmediato culpan al operador que le brinda los servicios de teléfonía, es algo normal porque si la señal de esa empresa falla contantemente van a sentir que están “regalando” su dinero, sin embargo, muchas veces el problema se debe a causas convencionales que no se relacionan con la red de una operadora, sino con algunos errores que sufren los celulares Android. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos por qué no puedes enviar mensajes SMS y cuáles son las posibles soluciones que le pondrán fin a este inconveniete.

Aunque en la actualidad existen diferentes aplicaciones de mensajería instantánea y las más utilizadas son las siguientes: WhatsApp, Messenger o los mensajes directos de Instagram, estas pertenecen a la misma compañía de Mark Zuckerberg, nos referimos a “Meta”, la cual se suele caer con frecuencia y afecta a todos los servidores que te mencionamos anteriormente. Es aquí cuando procedes a utilizar o comunicarte mediante los mensajes de texto SMS, y por esta razón siempre es bueno que se mantengan activos ante diferentes situaciones.

QUÉ HACER SI NO PUEDES ENVIAR O RECIBIR MENSAJES DE TEXTO EN TU CELULAR

Antes de comenzar, corrobora que no tengas deudas pendientes, que haya buena cobertura por tu zona o que el modo avión no se encuentre activado, son las principales causas de no poder enviar o recibir mensajes SMS.

Tarjeta SIM : es probable que tras un golpe de tu dospositivo la SIM se haya movido de su lugar y por esta razón no tengas acceso a la red, un método fácil para verificar si cuentas con señal es viendo la barra que se ubica arriba a la derecha, si está en cero o con el símbolo de una equis, significa que el smartphone no reconoce la tarjeta SIM, asimismo, es posible este coponente se haya roto.

Fuerza la detención de la app de mensajes : todos los móviles tienen una aplicación predeterminada de mensajes, y seguramente haya sufrido ciertos fallos que te impidan recibir o enviar mensajes, por ello, fuerza la detención ingresando a los "Ajustes" > "Aplicaciones" > busca la app de SMS > y presiona en "Forzar detención" > actívala nuevamente.

Almacenamiento lleno : elimina fotos, videos, documentos, etc., cualquier archivo multimedia que no utilices, ya que cuando no hay almacenamiento en tu celular no te llegarán los mesajes porque estos también consumen espacio.

Elimina la memoria caché: cuando una app registra demasiados datos caché suele tener errores, haz lo siguiente: entra a los "Ajustes" > "Aplicaciones" > oprime la app de "SMS" >"Almacenamiento" > y pulsa en "Borrar caché".

POR QUÉ LOS TELÉFONOS MODERNOS YA NO TIENEN BATERÍA REMOVIBLE

Resistencia al agua : de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería.

Localización y seguridad : algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular.

Batería no compatible : todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono.

Móviles más delgados: los equipos con batería extraíble eran un obstáculo para que los fabricantes puedan desarrollar un dispositivo más delgado.

