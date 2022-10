¿Qué es el modo emergencia de Android? como su propio nombre lo indica es una función que solamente debes utilizar en situaciones específicas, como por ejemplo: cuando has tenido un accidente, te pierdes en algún lugar que no conoces, te queda poca energía, etc., ¿Cuál es su función? básicamente te ayuda a extender la batería de tu dispositivo móvil para que tengas tiempo de comunicarte con alguien o enviarle tu ubicación exacta y solicitar ayuda. Aclarando esto, desde Mag te enseñaremos cómo habilitar el referido modo desde tu smartphone.

Antes de comenzar, debes saber que tras activar el modo de emergencia, es posible que la funcionalidad del teléfono inteligente sea limitada, solo accederás a las herramientas de mensajes, contactos, llamadas, ubicación y linterna, asimismo, se habilitará automáticamente el modo oscuro, se reducirá el brillo de la pantalla, los fotogramas y la velocidad del CPU, todo lo demás estará inoperativo.

CÓMO ACTIVAR EL MODO EMERGENCIA EN ANDROID

Hay dos formas, la ruta corta y larga, te enseñaremos ambas.

En la ruta corta primero desbloquea tu celular y solo debes pulsar el botón físico de encendido o apagado por unos tres segundos.

Te aparecerán tres opciones: “Apagar”, “Reiniciar” y “Modo emergencia”, presiona este último y Android lo activará.

lo activará. La segunda ruta es un poco más larga pero será de utilidad si el botón de power no funciona.

Desliza la barra de notificaciones y oprime el botón de “Apagar” o “Prender” que está entre la lupa y el engranaje.

Te saldrán las mismas opciones que mencionamos anteriormente.

Dentro del modo vas a ver una pantalla totalmente diferente y simple, tendrá las siguientes herramientas: linterna, alarma de emergencia, la app de teléfono y mensajes, llamada de emergencia para comunicarte con la policía, compartir ubicación con tus contactos y el navegador de internet.

Para salir del “modo emergencia” solo presiona en el ícono de los tres puntos arriba a la derecha, se desplegarán unas opciones y toca “Desactivar modo de emergencia”.

QUÉ PASA SI CARGO MI CELULAR CON UN CARGADOR DE MAYOR POTENCIA

Los teléfonos con baterías de 4 mil a 6 mil mAh se deben cargar con potencias de 30W o con la velocidad que incluye su cargador original, según destacan los fabricantes, no obstante, la forma de cargar no ha cambiado y después de varios años sigue siendo la misma, es cierto que ahora se han añadido nuevas tecnologías para evitar que los celulares o el cargador se recalienten cuando se dejan conectados.

Supongamos que tu móvil tiene una entrada de energía máxima de 30W y solo tienes un cargador de 10W, ¿Qué pasaría? el dispositivo cargaría normal, pero demoraría mucho más en llegar al 100% por la potencia del mismo, entonces ¿Qué ocurriría si el cargador tiene mayor potencia? si es de 60W o 100W, se adaptará a lo que le pide el equipo y cargaría a la velocidad de 30W.

En conclusión, si el cargador es más potente reducirá su potencia para entregarle al teléfono lo que le pide , destacó el portal tecnológico Xataka Android. Un dato que debes tener en cuenta es que algunos móviles de la gama media o alta tienen la función de carga rápida, significa que aquí sí se van a adaptar a la potencia del cargador, por esta razón es que algunos dispositivos cargan al 100% en 20 o 30 minutos, si utilizas la referida herramienta con frecuencia agotarás más rápido los ciclos de carga y por lo tanto su vida útil.

