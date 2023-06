No todo lo que le suceda a tu dispositivo móvil con sistema operativo Android requiere del servicio técnico. Hace unas semanas, un amigo me comentó que su teléfono emitía un zumbido al momento de usar los altavoces, quiere decir que escuchaba los pitidos cuando sonaba la alarma del despertador, reproducía contenido multimedia y si realizaba o contestaba llamadas telefónicas. También me preguntó si había alguna solución, le dije que sí, y lo mejor de todo es que no requiere de aplicaciones o programas APKs.

¿Por qué motivos aparecen los zumbidos en tu smartphone? hay muchas razones, así que primero debemos descartar si el equipo ha sufrido algún tipo de golpe fuerte en esa zona y si ha entrado líquido o polvo por los orificios, en caso sea así lamento decirte que solo el servicio técnico te ayudaría, caso contrario, podría tratarse de un fallo en el software, algo que sí tiene soluciones convencionales.

Antes de comenzar, recuerda que hay muchas posibilidades de que los métodos sean efectivos, pero también es probable que el inconveniente permanezca y ni siquiera el especialista sea capaz de arreglarlo. Aquí solo hay dos opciones: acostumbrarse o renovar el equipo.

Esta es la solución a los zumbidos de tu teléfono Android

Agua dentro del altavoz

Como lo dijimos anteriormente, no solo el agua es capaz de estropear la membrana del altavoz, la cual se encarga de emitir los sonidos, la humedad es otro enemigo de temer para tu dispositivo. La solución es apagar el smartphone y colocarlo al interior de bolitas de hidrogel o antihumedad.

También puedes ingresar a TikTok y en la barra de búsqueda escribir “sonido agua celular”, haz clic aquí para obtener el audio, reprodúcelo y vas a ver como empieza a salpicar líquido de los altavoces.

El Bluetooth puede provocar zumbidos

La activación del Bluetooth a veces provoca interferencias. Para apagarlo solo desliza hacia abajo el panel de notificaciones y presiona el ícono de Bluetooth, el botón tiene que estar de color plomo.

Actualización de software

En caso hayas actualizado a una versión superior a la de Android, es probable que los altavoces no respondan normalmente y produzcan estos zumbidos, así que se recomienda reiniciar el teléfono para que se cierren todos los procesos de la versión anterior.

Lo último por hacer si nada funciona es formatear el celular a sus valores de fábrica, es una solución extrema y que a la mayoría no le gusta, ¿Funciona? de repente, por ello, asegúrate de haber creado una copia de seguridad de toda la información que has almacenado en el equipo.

Trucos para mejorar la velocidad de internet de tu smartphone

Restablecer la configuración de red: Restablecer los ajustes de red hace que la configuración de internet del smartphone regrese al estado de fábrica. Lo mencionado, permite elegir entre los distintos tipos de bandas (5G, 4G, 3G o LTE). Recordar que es posible que las contraseñas de Wi-Fi ya no estén guardadas por restablecer el dispositivo.

Restablecer los ajustes de red hace que la configuración de internet del smartphone regrese al estado de fábrica. Lo mencionado, permite elegir entre los distintos tipos de bandas (5G, 4G, 3G o LTE). Recordar que es posible que las contraseñas de Wi-Fi ya no estén guardadas por restablecer el dispositivo. Desactivar las aplicaciones en segundo plano: Por defecto en Android las aplicaciones que consumen recursos en segundo plano están desactivadas, pero hay ocasiones en donde están activadas generando un consumo indebido de los datos móviles. Lo recomendable es apagarlas: Ajustes, Aplicaciones, Datos móviles y finalizar el uso de datos en segundo plano.

Con estos trucos para tu smartphone podrás ver que la señal de tu internet móvil aumentará radicalmente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Borrar la caché en el navegador: Para hacerlo se debe abrir la aplicación, seleccionar los tres puntos de la parte de arriba, darle clic al Historial y borrar datos de navegación. Asimismo, en el menú Intervalo de tiempo, presionar la opción Desde siempre, marcar Archivos e imágenes almacenados en caché y elegir Borrar datos.

Para hacerlo se debe abrir la aplicación, seleccionar los tres puntos de la parte de arriba, darle clic al Historial y borrar datos de navegación. Asimismo, en el menú Intervalo de tiempo, presionar la opción Desde siempre, marcar Archivos e imágenes almacenados en caché y elegir Borrar datos. Chequea si tienes 5G: También, es importante evaluar que el teléfono cuente con 5G antes de decidir entre todo el abanico de opciones, ya que con el pasar del tiempo la disponibilidad de este servicio irá expandiéndose y mejorando.

