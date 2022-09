Xiaomi se caracteriza por la calidad y precio de sus dispositivos móviles, sin embargo, también le ofrece a los usuarios un abanico de funciones, de hecho es una de las marcas que cuenta con la mayor cantidad de herramientas al interior de las configuraciones. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco para que realices un screenshot sin presionar botones, solo vas a deslizar con los tres dedos sobre la pantalla de tu teléfono inteligente. Toma nota.

Existen dos maneras de tomar capturas de pantalla en los celulares: la primera, es la clásica y tradicional, pulsando simultáneamente los botones de encendido y volumen bajo; la segunda, deslizando con los tres dedos sobre la pantalla de tu smartphone, pero, en caso lo hagas y no ocurra nada, no significa que el modelo de tu Xiaomi no tenga esta característica, sino que previamente debes activarla a través de los ajustes.

CÓMO TOMAR CAPTURAS DE PANTALLA EN TU CELULAR DESLIZANDO LOS TRES DEDOS

Primero, ingresa a las “Configuraciones” haciendo clic en el ícono de la rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona sobre el ícono de la lupa (buscador) que se encuentra en la parte superior.

Aquí vas a escribir “Captura” y oprime en la opción “Tomar una captura de pantalla”.

El siguiente paso es activar el interruptor denominado “Deslizar 3 dedos hacia abajo”.

Finalmente, coloca los dedos índice, medio y anular en la pantalla de tu celular y desliza hacia abajo. Automáticamente, te aparecerá el screenshot arriba a la derecha.

Listo, eso sería todo. Debajo de la captura te aparecerán dos opciones: “Desplazar” y “Enviar”, por ejemplo, la primera te permite capturar toda una conversación de WhatsApp, página Web, sección de noticias de Facebook, etc.; y con la segunda la compartirás en las diferentes plataformas de mensajería, Gmail o redes sociales.

LA GUÍA PARA HABILITAR EL MODO CONCENTRACIÓN DE ANDROID

Accede a los “Ajustes” de tu teléfono Android .

. Desplázate hacia abajo y aprieta sobre el apartado “Bienestar digital y controles parentales”.

En esta ventana podrás ver cuánto tiempo ha estado prendida la pantalla de tu celular y cuánto tiempo has utilizado cada aplicación (por día o semana).

Ubícate en la sección que dice “Maneras de desconectarse” > “Modo concentración” > y haz clic en “Tiempo de trabajo”.

Dale en “Iniciar”. Android te recomendará las aplicaciones que obligatoriamente tienen que estar en uso, las cuales son: “Ajustes”, “Mensajes”, “Google Play”, “Reloj” y “Teléfono”.

te recomendará las aplicaciones que obligatoriamente tienen que estar en uso, las cuales son: “Ajustes”, “Mensajes”, “Google Play”, “Reloj” y “Teléfono”. Si presionas en “Editar” es posible añadir más apps, aunque lo ideal sería dejarlo como está.

Define el tiempo, así que oprime en “Duración” y elige entre 15 minutos como mínimo, 12 horas como máximo o hasta que lo desactives manualmente.

Por último, pulsa en “Aceptar” > “Iniciar”.

Como puedes observar, todas las aplicaciones y widgets habrán cambiado por una tonalidad ploma, significa que estarán inhabilitadas momentáneamente para que realices tus actividades, si presionas sobre alguna te aparecerá el aviso “Concéntrese” y debajo dos opciones “Aceptar” e “Ir a configuraciones”, así las activarás manualmente.

Síguenos en nuestras redes sociales: