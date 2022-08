En el mundo de las laptops existen una serie de marcas que intentan colocar siempre la más potente en el mercado nacional e internacional. Asus había lanzado hace algunas semanas su Asus Zenbook 14X OLED Space Edition , una portátil denominada como de otro planeta.

¿Será tan buena ante tanta maravilla? Para eso estuvimos probando algunas semanas la Asus Zenbook 14X OLED Space Edition en un color platinado con diversidad de elementos. Aquí la review completa.

DISEÑO

La Asus Zenbook 14X OLED Space Edition tiene un cuerpo hecho de aluminio con algunos detallitos similares a las de la Luna. Esta tiene medidas que van desde los 311 x 221 x 15,9 mm, bastante delgadita. Su tonalidad es gris, misma que no solo integra unos acabados modernos, sino que Asus le agrega una pequeña pantallita donde no solo puedes ver la hora, sino acomodarla a tu gusto, aunque nosotros lo hemos apagado desde los ajustes para evitar drenaje energético.

¿Se puede llevar a todos lados? Pues la laptop tiene un peso de 1,3 kg y cuenta con diversidad de puertos que, a mi parecer, le hubieran agregado mucho más sobre todo para quienes no usan USB Tipo-C o necesitan de una entrada para otros dispositivos.

Es así que contamos con dos puertos USB Tipo-C Thunderbolt, un puerto HDMI, un lector de tarjeta, un puerto USB normal y el Jack 3.5 para los audífonos. Mientras que en la parte interna, al abrir el equipo, observamos un teclado con retroiluminación en blanco y lo que destaca es la barra espaciadora en color rojo con un símbolo de planeta, así como el botón de encendido y apagado.

Por otro lado, el mousepad se puede usar también como teclado numérico, ahorrándote bastante espacio. Sobre su pantalla esta es de 14 pulgadas y lleva unos bíseles bastante discretos, además de una cámara que suele pasar desapercibida.

Un diseño bastante moderno cuya única desventaja son los puertos. Sin duda estamos ante una bonita laptop que lleva unos gráficos de otro planeta.

PANTALLA

La Asus ZenBook 14X OLED Space Edition, como su nombre lo dice, lleva una display de 14 pulgadas con la tecnología OLED en una estructura de 16:10. Esta cuenta con 90 Hz de tasa de refresco y un brillo bastante notable para evitar esos fastidiosos rebotes de luz.

En el tema del brillo automático se balancea de manera correcta en la opción automática, de igual forma el HDR les da un encendido bastante notorio a los colores, sobre todo en el contenido de 2160 píxeles. Una de las cosas que debes saber es que puede reproducir videos con formato 2.8 K para que así goces de todos los aspectos posibles.

El panel está validado por Pantone por lo que verás muchos más colores a tus imágenes como es el caso de los negros bien definidos y oscuros, mientras que los blancos también tienen ese toque de naturalidad. Incluso puedes activar el protector de luz azul para así evitar la tan común fatiga visual.

Eso sí, la pantalla puede alcanzar un ángulo de 135 grados. El hecho de que Asus lo dote de bíseles delgados es un punto a favor ya que tendrás más pantalla en un espacio mucho más compacto listo para ver tu contenido de Netflix, YouTube o cualquier aplicación streaming.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

La Asus ZenBook 14X OLED Space Edition cuenta con la 12 generación de Intel Core i7, mientras que en tarjeta gráfica lleva Intel iris X Graphics para que así puedas tener una buena performance en diseño. A lo que muchos se preguntan sobre si servirá para ingeniería, lamentablemente no te la recomiendo si usarás Autocad.

Una de las cosas que pudimos hacer las cosas con normalidad y no hubo lag de por medio es en cosas básicas. Sin embargo, al ejecutar videojuegos pudimos ver que hubo ciertos baches.

Por ejemplo, en el caso de Genshin Impact la laptop solo corre el videojuego a 60 fotogramas por segundo en una calidad media, de lo contrario se hará evidente el arrastre de los gráficos. Los poderes de los personajes suelen demorar un poco más de lo normal y en ocasiones había paralizaciones al lanzar hechizos. Mientras que en el caso de Fortnite sucedió algo similar. Cuando ya estábamos abajo, el personaje también solía no ser tan preciso pues aparecía esas paralizaciones en las que tu adversario pueda usar para eliminarte.

Por otro lado, la Asus ZenBook 14X OLED Space Edition lleva Windows 11 desde el inicio, incluso cuenta con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Es un misterio el hecho de que no haya podido ejecutar con normalidad los videojuegos sabiendo que está bien potenciada por dentro.

Pese a ello, en caso uses otras aplicaciones básicas, como la ofimática o navegar por la web, no tendrás ningún problema pues estas sí se abren de manera rápida. No hay demora ni mucho menos zapateo.

BATERÍA

La Asus ZenBook 14X OLED Space Edition cuenta con una batería de 63 WHrs. Lo bueno es que al tener puerto Thunderbolt, hace que la carga no demores demasiado. Podrás tener en una hora y media el 100% de la batería, mientras que en 40 minutos alrededor del 50%.

En el tema de la descarga, si empleas videojuegos o tiendes a navegar al extremo con la pantalla en brillo automático, la laptop puede llegar a durar entre las 4 a 5 horas en promedio.

En el caso de que actives el modo de ahorro de energía para ejecutar programas básicos, la Asus Zenbook 14X OLED Space Edition puede ampliar su batería hasta por 6 a 7 horas.

CONCLUSIONES

La Asus ZenBook 14X OLED Space Edition cuenta con un diseño bastante firme y moderno, sobre todo esos toques grisáceos que le dan el aspecto a la luna.

Por otro lado, la pantalla, el hecho de que puedas ver todo con resolución 2.8K es un punto a favor ya que no solo le brinda dinamismo, sino también buen nivel de detalle a los videos en streaming.

En el tema del procesador, si bien la laptop se ejecuta bien para labores cotidianas, vemos que su fuerte no se encuentra en los videojuegos.

De igual forma, en el tema de puertos, debo decir que son insuficientes, sobre todo el tema de que le hayan puesto solo un puerto USB normal.

La Asus Zenbook 14X OLED Space Edition se vende en Perú a un precio de 7399 soles

