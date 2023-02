Una de las cosas que muchos buscan es una laptop capaz de realizar varias actividades. No solo se quede en ejecutar programas de ofimática, sino también que estén desarrolladas para el diseño gráfico, de video y, por qué no, en arquitectura.

Una de ellas es la Asus Zenbook Pro 16X (UX7602ZM) , una portátil que ya ha sido presentada en Perú y que hemos podido evaluar durante algunas semanas. ¿Será buena idea invertir? Aquí te lo decimos.

DISEÑO

La Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602ZM) lleva un diseño construido en aluminio que le da un toque bastante premium. Esto genera que se vea no solo guerrera, sino también robusta. Entre sus medidas tenemos 35.50 x 25.10 x 1.69 cm.

La estructura es bastante grande, pero a ello se le añade los 2.40 kilos. Si bien Asus incorpora una mochila para poder mover la laptop, suele ser más pesada de lo normal, ello sin contar con el cargador y otros detalles.

La Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602ZM) lleva un diseño construido en aluminio que le da un toque bastante premium. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuestión a los puertos, la Asus Zenbook Pro 16X OLED cuenta con un puerto USB tradicional, el pin para la carga, dos puertos USB Tipo-C, un lector de tarjeta, el jack 3.5 para los audífonos y el puerto HDMI.

Su teclado, con retroiluminación, tiende a elevarse un poco más de lo normal para que entren en funcionamiento los ventiladores, mismos que ayudarán a evitar máximas temperatruras en la laptop. Además de que esta inclinación facilitaría mucho al momento de escribir.

Su teclado, con retroiluminación, tiende a elevarse un poco más de lo normal para que entren en funcionamiento los ventiladores. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También tenemos el mousepad bastante grande que puede convertirse en numérico y seleccionador sin problemas para que tu trabajo no quede en vano. Pero Asus le coloca un pequeño centro de control circular, desde donde podemos configurar el volúmen, el brillo, ampliar y reducir ventanas o configurar la apertura de alguna aplicación.

Mientras que la pantalla, la cual es de 16 pulgadas, tiene unos bíseles bastante discretos, donde no solo se alberga la cámara en HD, sino que además es completamente tactil. Eso sí solo llega a los 135 grados de ángulo de visión por lo que más de ello es mejor colocarle un soporte en la base.

PANTALLA

La pantalla de la Asus Zenbook Pro 16X OLED es de 16 pulgadas. Esta es completamente táctil y es compatible con el lapiz que viene en la caja para que así, en caso lo desees, puedas manipular ciertos aspectos con el pulso.

Aunque en un inicio siempre debes considerar que cualquier presión en la display puede generar a que se desordene un documento, la Asus Zenbook Pro 16X OLED cuenta con una calibración de colores extremos, con detalles y contrastes uniformes a fin de que no haya ese desbalance cuando trabajes en programas de diseño, por ejemplo.

La pantalla de la Asus Zenbook Pro 16X OLED es de 16 pulgadas. Esta es completamente táctil y es compatible con el lapiz que viene en la caja. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La calidad de la imagen es el 4K, pero solo llega a los 60 Hz de tasa de refresco. Sin embargo, el que esté certificado por Pantone y tenga una tarjeta gráfica NVidia ya le dan un plus para que no haya ningún retraso al momento de que la uses.

De igual manera tienes una resolución de 3840 x 2400 píxeles por lo que la Asus Zenbook Pro 16X OLED puede reproducir ewl contenido de tus aplicaciones favoritas como Netflix, YouTube, u otras streaming con la más alta calidad.

(Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los negros son prácticamente detallistas y para nada se observa el reflejo de la persona que está al frente. De igual manera los blancos, no suelen ser demasiado fuertes, aunque sí puedes manejar el efecto de luz ddel descanso visual para evitar daños en los ojos.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

La Asus Zenbook Pro 16X OLED no sufrirá por nada del mundo en autonomía. La laptop está bien centrada y trae cerca de 16 GB de memoria RAM, por lo que no habrá parones ni pataleos de por medio. Por el contrario, se sostiene demasiado bien y realiza cualquier tarea sin que se escuchen los ventiladores, los cuáles son bastante discretos.

Según lo que nos dicen en Asus es que la placa está soldada, por lo que dependerá de cada usuario si es que desea o no manipularla para extender su memoria, en caso necesites más. De igual manera existe el mismo modelo con 32 GB de RAM.

(Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre su almacenamiento, pues contamos con 1 TB para que no te falte absolutamente nada cuando quieras guardar todos tus archivos, sobre todo si vas a editar, pues la laptop soporta los programas de diseño pesados como el Premiere a fin de que puedas disponer de todas las herramientas posibles.

¿Qué hay sobre el Autocad? Si bien es una laptop con buen nivel de desempeño, puede que quede corto en ese sentido. Autocad actualmente viene añadiendo más capaz en su diseño por lo que a veces las laptops o pc’s tienen que evolucionar demasiado rápidos para ganar en el tiempo.

También tenemos Windows 11 de 64 bits de fábrica, así como una velocidad bastante estable y sin demoras. No verás cortes ni mucho menos aspectos negativos de que la imagen se ha quedado colgada y la laptop no responde.

(Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre los videojuegos, pues en el caso de Genshin Impact y Fortnite tuvieron una prueba bastante digna. Puedes jugar a los 60 fotogramas por segundo en calidad máxima y no habrá pixelización ni tampoco notarás lentitud en el desarrollo de la historia. Puedes realizar los trucos de magia o girar a 360 grados sin que te termines mareando.

Lo que sí te llamará la atención es su calentamiento. La laptop, aunque la uses solo para escribir, produce un calor extremo que puede llegar a bordear los 50 a 60 grados. Una mala idea si es que trabajas en verano pues, al tener la pantalla encendida, ya origina una fuente de bochorno que, a veces, fastidia.

BATERÍA

La Asus Zenbook Pro 16X OLED tiene 96 Wh de batería, suficientes como para que duren hasta promedio de 8 a 10 horas en caso solo hagas trabajos básicos como ofimática o de escritorio; sin embargo, en el caso del diseño, su vida se puede reducir considerablemente.

(Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La laptop, en caso juegues, solo llega alrededor de las 2 a 3 horas, por lo que tienes que tener siempre casi conectado el equipo. Mientras que si eres alguien que mira películas o series, esta energía podría llegar a las 5 a 6 horas.

Su sistema de carga es mediante pin tradicional, por lo que demorará un poco más de lo normal al tener el 100%. En una hora podrás contar con el 50%, mientras que en hora con 45 minutos esta podría llegar a completarse.

CONCLUSIONES

Si bien se lanzó hace algunos meses, la Asus Zenbook Pro 16X OLED se ha consolidado como una de las laptops más guerreras y potentes con un sistema intel Core i7 bien puesto de 12 generación.

No hay ningún tipo de lag u otro tema de paralización que generen a que la laptop se detenga o que tus trabajos simplemente no reaccionen.

Se puede abrir programas de diseño, sí, pero en el caso de Autocad, lo más recomendable será adquirir la versión de 32 GB dse RAM para mejor estabilización

Un tema aparte es el calentamiento. Es bastante fuerte que la persona que se encuentra frente a la Asus Zenbook Pro 16X OLED un poco más va a empezar a sudar o sentir bochorno.

La Asus Zenbook Pro 16X OLED se vende en Perú a 11 889 soles desde la web de Asus.

