Facebook e Instagram pueden caer en cualquier momento. Esto se debe a que ambos comparten no solo datos, sino también diversidad de información como es el caso de las Historias, publicaciones, imágenes, a diferencia de otras redes sociales. Sin embargo, cuando ocurre un error que no te permite iniciar sesión correctamente, las redes sociales te pedirán que cambies de contraseña urgentemente. ¿Me han hackeado? ¿Sabes por qué no hacerlo durante ese tiempo? Pues aquí te doy algunas razones para evitar realizar ese paso en caso no puedas ingresar a tu perfil.

Caída de Facebook e Instagram: por qué no debes cambiar de contraseña

Lo primero que tienes que saber es que en algún momento del día o unas horas las redes sociales van a funcionar nuevamente .

. Además recuerda que el cambiar la contraseña generará a que debas abrir tu correo electrónico con el que te loguear donde se te enviará un código de verificación .

. Es aquí donde viene el segundo aspecto, pues si introduces los dígitos para cambiar la contraseña de Facebook o Instagram, se generará nuevamente un error y se te pedirá otra vez modificarlas para ingresar a tu perfil.

FACEBOOK | Así se muestra la caída de Facebook e Instagram en DownDetector. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Recuerda que las caídas de Facebook e Instagram afectan a todo el mundo y puedes chequear si ya se repuso no solo a través de las cuentas oficiales de Meta , sino también por medio de X y DownDetector.

, sino también por medio de X y DownDetector. Este últimos te presenta un mapa de calor donde las cuentas de Facebook e Instagram han sido afectadas. Además de la línea de tiempo en demoró en regresar ambas redes sociales

Caída de Facebook e Instagram: por qué WhatsApp siguió funcionando

Resulta que Facebook e Instagram están completamente ligados uno con otro. Algunas personas usan una de las redes sociales para loguearse entre sí .

. De esa forma ambas plataformas podrán compartir tanto fotos como videos de lo que publicas en una de ellas.

Asimismo, tus historias serán compartidas sin necesidad de que hagas algo.

