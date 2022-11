Si hay algún contacto que comparte Estados en WhatsApp que no son de tu agrado o de tu interés, no es necesario bloquear a este usuario, sino que puedes silenciar sus historias para que no te vuelvan a aparecer. Es así que, desde tu iPhone, tienes la opción de realizar esta acción en tan solo pocos pasos. A continuación, te explicamos el paso a paso.

¿Cómo silenciar los Estados de WhatsApp desde iOS?

Lo que primero debes hacer, es abrir la app de WhatsApp en tu iPhone.

Luego, elige el Estado del contacto que deseas silenciar.

Tras esto, deslízalo hacia la izquierda.

Entre las opciones, pulsa en Silenciar.

Confirmar la acción y toca en Silenciar nuevamente.

Finalmente, ya no te aparecerán estos Estados de manera directo, sino que serán introducidos en una pestaña oculta.

¿CÓMO CREAR TU AVATAR DE WHATSAPP DESDE IPHONE?

Según la última información en WABetaInfo, existe una opción para crear un avatar en iOS y consiste en ser un probador de Apple de la beta de la app TestFlight, en su versión 22.23.0.71.

Una vez que tengas la aplicación, solo debes seguir los siguientes pasos:

El primer paso es abrir la app de WhatsApp desde tu iPhone .

desde tu . Ahora, pulsa en Configuración de WhatsApp para comprobar que la app esté activada.

para comprobar que la app esté activada. Entre las alternativas disponibles, elige Avatar .

. En este apartado, podrás personalizar tu Avatar, según tus preferencias.

Una vez hecho esto, guarda todos los cambios y listo.

De esta manera, puedes colocar tu Avatar en tu foto de perfil o usarlo como sticker dentro de tus conversaciones de WhatsApp.

