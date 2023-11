La marca Cubitt ha lanzado en nuestro país una serie de relojes inteligentes bastantes atractivos en diseño, así como una serie de detalles que pueden ayudar a tu actividad deportiva: uno de ellos es el Cubitt CT2 Pro Max.

¿Será buena opción comprar el reloj inteligente? Conoce qué es lo que opinamos en esta review del Cubitt CT2 Pro Max.

DISEÑO

El Cubitt CT2 Pro Max es un completo reloj deportivo que, si lo ves con la pantalla apagada, es muy similar a un reloj de Apple. Es casi del mismo tamaño pues tiene una pantalla de 1.80 pulgadas en un cuerpo hecho prácticamente de plástico. Además a un lado encontramos un botón con el que podemos acceder al menú principal.

Asimismo tiene la correa de silicona la cual se puede acomodar fácilmente a cualquier muñeca. Eso sí, siento que le falta algo de oxigenación pues al final del día la zona donde has colocado el reloj termina muy húmeda.

REVIEW | En el reloj encontramos un botón con el que podemos acceder al menú principal. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la zona baja podemos observar una serie de sensores para el control del movimiento, cada vez que nos paramos, un contabilizador de pasos, entre otros. Además allí se ubican los pines imantados para la carga.

REVIEW | En la zona baja podemos observar una serie de sensores para el control del movimiento. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que las correas son intercambiables, aunque no sabemos si la venden por separado. Pero, fuera de todo lo malo, es bastante ligera, casi ni se siente en la muñeca, además es unisex, en su color negro, así que no hay ningún problema si es que se lo piensas regalar a alguien de tu familia.

PANTALLA

Como habíamos mencionado, esta es de 1.80 píxeles y tiende a ser netamente cuadrada. Esta es LCD por lo que puedes visualizar bien todo tu contenido sin dificultades. Asimismo, un detalle que me ha encantado es que su pantalla no se cuelga por nada del mundo, ni menos se pegan las huellas dactilares.

Eso sí, no sé qué tan resistente es ya que no existen detalles sobre el tema de la protección de la display, aunque supongo que debe ser de plástico también.

REVIEW | Su pantalla es LCD por lo que puedes visualizar bien todo tu contenido sin dificultades. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Cubitt CT2 Pro Max lleva unos bíseles un poquito grandecitos, pero de por sí tiene una buena presentación. Puedes modificar sus carátulas ya sea con las que ya vienen integradas o descargar algunas más usando la app Cubitt en los celulares Android y iPhone.

Asimismo, tiene 5 niveles de brillo, por lo que puedes controlarla desde la muñeca, aunque ya con 3 es suficiente para que lo visualices en la calle en pleno cenit, ahora que se acerca el verano. No sufrirás cuando estés corriendo.

REVIEW | Tiene 5 niveles de brillo, por lo que puedes controlarla desde la muñeca, aunque ya con 3 es suficiente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo que sí he notado es que al momento de que quieres ver lo que te ha llegado, por ejemplo las notificaciones, a veces cuando miras la muñeca, no suele encenderse y tienes que pulsar la pantalla o el botón principal para chequear lo que te han escrito. Eso sí, no es posible responder mensajes, pero sí las llamadas y hasta hablar mediante su altavoz.

PERFORMANCE Y RENDIMIENTO

EL reloj inteligente Cubitt CT2 Pro Max se configura mediante la aplicación Cubitt. Misma que te informa todas las calorías que has quemado, las que que te has levantado y caminado. El contador es bastante preciso, pero no es lo único.

También en la app tienes la opción para chequear la frecuencia cardiaca, el estrés, el sueño, además de la oxigenación de la sangre, y algo que nunca lo he visto en otros relojes que es el nivel acústico. Allí incluso tienes la opción de cambiar las carátulas, que son bastante simples, y editar qué notificaciones deseas recibir.

REVIEW | También en la app tienes la opción para chequear la frecuencia cardiaca, el estrés, el sueño, además de la oxigenación de la sangre. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Un detalle que también trae el reloj es que puedes usar Alexa para realizar cosas, algo así como Siri. Pero eso sí, debes crearte una cuenta para loguearte y eso puede ser un poquito engorroso.

En cuanto al reloj en sí es bastante veloz en performance. No es difícil acceder a su menú y puede detectar la actividad física que estás realizando. Sin embargo, la presentación de su capa de personalización se ve bien básica como para el precio que trae, pero eso tiene un factor: la batería.

REVIEW | Viene con Alexa incluída, pero eso sí, si no tienes una cuenta, debes crearte una antes de usarla y sincronizarla. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que a nivel deportivo tienes cerca de 60 modos para configurarlos a tu gusto y así chequear cuántas calorías vas quemando al día, tiene IP68 y puedes nadar con ella, sumergiéndola hasta los 50 metros.

BATERÍA

El Cubitt CT2 Pro Max tiene una batería de 300 mAh, pero con una sola carga, la verdad es que nos ha durado cerca de 12 días seguidos, ello a que el dispositivo indica que dura 7 días. En ese aspecto me ha llamado bastante la atención.

Eso sí, cuando esté al 10% ya no podrás hacer mucho pues se frenan todas las actividades y no puedes ni encender ciertos modos deportivos, aunque el contador de calorías sigue en pie.

En torno a la carga, esta viene con un cable USB Tipo-A a unos pines. Conectarla es fácil, pero tendrás el 50% del reloj en 25 minutos, mientras que el 100% del mismo podrás obtenerlo en cerca de una hora.

CONCLUSIONES

El Cubitt CT2 Pro Max me ha parecido un reloj bastante interesante, pues cuenta con todos los detalles que se necesitan de un gadget como es el tema deportivo, las actividades físicas, los controles de salud, entre otros.

Por otro lado, el Cubitt CT2 Pro Max es veloz, pero tiene una capa de personalización bastante básica, pero si se le compone con demasiadas cosas, la batería también perdería performance.

El Cubitt CT2 Pro Max se vende en la página de Btime a 489 soles

