WhatsApp Plus no solo tiene una versión, sino también se encuentra GB WhatsApp , el APK que está llena de sorpresas y una serie de detalles que la app de Meta no tiene como, por ejemplo, el nuevo “modo fantasma”, la opción para activar el “modo avión” y congelar tu última hora de conexión.

En el APK de GB WhatsApp V15.50 también encontrarás una nueva disposición de tus conversaciones, ya que esta vez se encuentran abajo, además de poder cambiar como desees el color de toda la plataforma de forma rápida.

Para poder obtener la aplicación, es necesario que lleves a cabo una serie de pasos para así instalarla sin ningún tipo de problemas.

Descargar GB WhatsApp V15.50: última versión del APK

Lo primero que debes hacer será una copia de seguridad de WhatsApp normal, en caso lo estés usando.

Tras ello simplemente deberás eliminar la aplicación. Recuerda que puedes regresar a la app de Meta cuando desees y recuperar tus chats.

Por otro lado, es tiempo de descargar GB WhatsApp V15.50. Pero chequea que en tu almacenamiento interno no haya ningún archivo relacionado a WhatsApp.

Luego de comprobarlo, solamente deberás ingresar a este enlace .

. Deja que pase el tiempo correspondiente y, automáticamente empezará la descarga.

Cuando culmine, simplemente instala el APK tras darle los permisos correspondientes a Google Chrome.

Una vez culmine todo, coloca tu número de celular y, a continuación, el código de verificación.

Ahora pon tu nombre y tu foto de perfil. Recuerda que no podrás recuperar conversaciones de Google Drive o tu copia de seguridad.

En ese momento ya puedes chatear con quienes desees a través de V15.50.

