Se han creado muchas aplicaciones modificadas de WhatsApp Messenger, lo curioso es que estas no han sido desarrolladas por la compañía tecnológica Meta, incluso ellos indican que se tratan de versiones “no oficiales”. De repente has escuchado sobre WhatsApp Plus, un programa o APK de mensajería instantánea que millones de usuarios utilizan en la actualidad, el cual cuenta con herramientas y funciones que la propia plataforma estable todavía no ha incluido en sus servicios.

WhatsApp Plus no es el único programa modificado, existen otros, como por ejemplo: WhatsApp Fouad, GB, Mix, etc. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a descargar la última versión de WhatsApp Delta 2023, así podrás seguir los pasos para habilitar el increíble “modo transparente” y chatear con tus contactos mientras realizas otras acciones en tu teléfono inteligente con sistema operativo Android.

Así puedes activar el modo transparente de WhatsApp Delta

Antes de comenzar, debes realizar una copia de seguridad en WhatsApp Messenger (oficial), así que ingresa a los “Ajustes” > “Chats” > “Copia de seguridad” > “Guardar”, luego, procede a desinstalar el aplicativo de mensajería en tu dispositivo móvil. Estos pasos son muy importantes antes de comenzar la descarga del APK ( más adelante te enseñaremos a obtenerlo ), recuerda que podrías ser baneado de forma temporal o permanente si WhatsApp detecta que utilizas otras versiones.

Primero, abre el APK y regístrate con tu número telefónico.

Ahora, para poner el “modo transparente” haz clic en “Ajustes” (abajo a la derecha) > en la sección “Tema” ingresa a “Tema de aplicación” > selecciona “Modo transparente”.

Con la función “Alpha transparente” Baja o sube la transparencia de acuerdo a tus gustos.

Listo, como puedes ver las partes de arriba estorban, haz lo siguiente: “Ajustes” > encuentra la opción “Color primario” > “Color sólido” > escoge blanco y después el transparente.

Ya casi, solo falta hacer transparente los chats. Vuelve a los “Ajustes” > “Pantalla de conversación”.

Finalmente, activa la opción denominada “Wallpaper View”.

¿Cómo descargar WhatsApp Delta 2023?

Presiona el siguiente enlace para descargar WhatsApp Delta .

para descargar . Entra al gestos de “Archivos” de Android > “Almacenamiento interno” > “Descargas” (Download).

Ubica y oprimir en el archivo APK > se desplegará una ventana emergente indicando que debes darle los permisos para instalarla, toca en “Configuración”.

Activa el interruptor “Permitir desde esta fuente” > retrocede e instala el programa.

Busca la aplicación de WhatsApp Delta > púlsala por unos segundos y aprieta en “Info. de la aplicación”.

Desplázate hacia abajo y en la sección “Permisos de la app” concédele todos los permisos a WhatsApp Delta (recomendable) sino los accesos que solo piensas utilizar.

¿Qué significa el ícono de la luna en WhatsApp Plus?

La opción exclusiva de WhatsApp Plus está llena de mitos y verdades. Así que hoy te enseñaremos todo lo referente a ella.

En primer lugar no se trata de una función para poder habilitar el “modo avión” o algo por el estilo.

Cuando lo presiones se te mostrará en la parte baja una opción para cambiar el color de la aplicación.

Simplemente debes elegir el tema que más te gusta.

En ese caso si es claro u oscuro.

De esa forma, si tienes una pantalla AMOLED u OLED puedes apagar ciertos megapíxeles de ella.

