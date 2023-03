WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones que muchos han descargado en sus celulares Android; sin embargo, en los últimos días varios usuarios que utilizaban el APK de WhatsApp Plus han sido baneados por distintas razones.

Pese a ello, los desarrolladores de WhatsApp modificado no han parado de trabajar y han lanzado una nueva versión de WhatsApp Plus la cual evitará que te baneen. Eso sí, debes tomar en cuenta que lo mejor será que no uses las funciones exclusivas durante buen tiempo.

Asimismo, siempre trata de asegurarte de tener la última versión del APK ya que esta, además de traer novedades, te brinda soluciones para evitar que seas suspendido temporalmente o definitivamente.

Descargar WhatsApp Plus: última versión del APK 2023

La última versión que se ha lanzado es la de V17.30 y tiene como base WhatsApp 2.23.3.77.

Esta, además de poder chatear, está protegiendo tus conversaciones de un posible baneo.

Para descargarlo debes ingresar al siguiente enlace y obtener el APK.

y obtener el APK. Tras ello solo debes colocar tu número de teléfono y recibir el código de verificación.

Recuerda que este APK trae el anti-ban, así que no te preocupes.

Una vez que ya lo tengas en tu celular, empieza a escribir a todos tus amigos.

Eso sí, si te han baneado previamente y te han sancionado con un contador, espera que termine el tiempo para recién poder instalar el APK.

De lo contrario ocurrirá error.

Eso sí, puedes instalar este APK encima de cualquier aplicación modificada que tengas en tu smartphone.

Esto trae la última versión de WhatsApp Plus. Con ella no tendrás que preocuparte con la suspensión. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Novedades de WhatsApp V17.30: última versión

Esta versión de WhatsApp Plus V17.30 cuenta con protección antiban agregada

Asimismo tiene una fuente personalizada mayor.

También se agregó un nuevo diseño de interfaz de usuario «Msg A Number»

Otros detalles son que puedes ocultar los botones Guardar y Marcar vistos en Página de estado

Tienes también la opción para agregar y ocultar el ícono de la cámara desde la barra superior de inicio

En WhatsApp Plus tienes laopción para editar mensajes

Habilitado Ver historia de contacto desde el home

Habilitado Ver estado desde la página de información de contacto

Subtítulo de envío habilitado con documentos para todos

Habilitado Crea tu avatar (como Bitmoji) para WA

Configuración de proxy habilitada (Configuración > Almacenamiento y datos > Configuración de proxy)

Habilitada la opción Conservar mensajes cuando desaparece el modo Está activo (pulsación prolongada de cualquier mensaje)

El anillo DP de estado mejorado toma el mismo color que el anillo de estado

Respuesta automática fija / Fallo de reenvío

Se corrigieron muchos iconos de estado de texto personalizados

Se corrigió el bloqueo de algunos usuarios después de la restauración

Cómo instalar el APK de WhatsApp Plus

Lo primero que debes hacer será descargar el APK de WhatsApp Plus desde cualquier navegador, pero cuando culmines, te aparecerá un mensaje de instalar.

En ese momento Google Chrome te pedirá permisos para poder instalar aplicaciones de terceros. Allí simplemente debes de otorgarles los correspondientes y listo.

