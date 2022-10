WhatsApp Plus continúa actualizándose para incluir las nuevas funciones que tiene WhatsApp normal. Ahora ya está permitido salirte de un grupo sin que nadie se entere, además de poder ocultar el famoso “en línea” y hasta el “escribiendo”.

En la actualidad son varios los desarrolladores de WhatsApp Plus con la finalidad de que el usuario pueda descargar el que le guste. ¿Quieres descargar el APK sin anuncios? Aquí te damos la versión V21.00 para que la tengas en tu celular.

DESCARGAR APK DE WHATSAPP PLUS V21.00 SIN ANUNCIOS

Recuerda que antes de descargar WhatsApp Plus, debes realizar una copia de seguridad de WhatsApp normal.

Ello ya que después deberás eliminar la aplicación de tu dispositivo móvil.

Cuando culmines, desinstala WhatsApp normal. En caso quieras regresar, podrás tener tu copia de chats guardada en la nube.

En ese instante descarga WhatsApp Plus V21.00. Puedes tener el APK a través de este enlace .

. Dale los permisos correspondientes a tu celular Android para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez hecho todo, podrás colocar tu número de celular y código de verificación.

Así luce WhatsApp Plus V21.00 en tu celular Android. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Recuerda que este WhatsApp Plus V21.00 no recupera los mensajes que guardaste en la nube, por lo que debes comenzar desde cero.

En ese instante, simplemente empieza a chatear y navega activando las diversas funciones de la última versión de WhatsApp Plus sin anuncios.

Desventajas de Whatsapp Plus

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.

