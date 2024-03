A inicios de mes se conmemoró el Día de la Mujer o Women’s day, fecha en la que no solo las personas del sexo femenino salieron a las calles a expresar con voz en alto mayor igualdad de derechos para sus congéneres, sino también reclamar mejores oportunidades laborales, un sueldo bien remunerado, el derecho al estudio, y mejor trato hacia ellas. Pero no es lo único que tiene marzo, sino que este 19 también se desarrolla el Día del Hombre. Aunque es poco difundido, este tiene como finalidad abordar temas vinculados a la salud masculina, promoción de la equidad de género, y destacar su contribución en las comunidades y sociedad. ¿Es en contraposición al 8 de marzo? No está relacionado, aunque puede que existan personas que piensen que es por rivalidad. Cabe precisar que la misma Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce el International Men’s Day. ¿Quieres mandar un mensaje de WhatsApp acerca de ello? Pues hoy te comparto algunas para que no te quedes en saludar a esas personas que se merecen el título de la responsabilidad.

50 frases por el Día del Hombre para enviarlos por WhatsApp

A los hombres valientes que inspiran, ¡feliz Día del Hombre!

La grandeza de un hombre reside en su carácter, ¡feliz día a todos ellos!

Hombres extraordinarios, hoy es su día. ¡Felicidades!

¡Feliz Día del Hombre a los héroes diarios que mejoran el mundo!

Celebremos la fuerza y bondad que todos los hombres llevan consigo en este día.

Para los constructores de puentes y derribadores de barreras, ¡feliz Día del Hombre!

A padres, hermanos y amigos excepcionales, ¡gracias por ser increíbles! ¡Feliz Día del Hombre!

Que este día esté lleno de éxitos y sonrisas para los hombres valientes. ¡Felicidades!

¡Feliz Día del Hombre a quienes encarnan la verdadera masculinidad con respeto y empatía!

Brindemos por los hombres que iluminan nuestras vidas. ¡Salud!

A quienes abrazan la diversidad y construyen un mundo inclusivo, ¡feliz día!

Hoy celebramos a los hombres que enfrentan desafíos con determinación. ¡Felicidades!

A los amigos leales y compañeros valientes, ¡feliz Día del Hombre!

WHATSAPP | Este 19 de marzo se desarrolla el Día del Hombre en todo Colombia. Conoce qué frases enviar. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Que este día les devuelva la alegría y bondad que siempre brindan. ¡Felicidades a todos los hombres!

En honor a quienes dejan huella con sus acciones y palabras. ¡Feliz Día del Hombre!

A los hombres que son fuerza y apoyo en tiempos difíciles, ¡gracias por su valentía!

Que este día esté lleno de momentos extraordinarios para los hombres excepcionales. ¡Felicidades!

A quienes desafían expectativas y rompen moldes, ¡feliz Día del Hombre!

Hoy celebramos a los hombres que hacen del mundo un lugar más amable. ¡Felicidades!

En este Día del Hombre, brindemos por los logros y virtudes que cada uno aporta al mundo. ¡Salud!

A los hombres que iluminan nuestras vidas con fuerza y ternura, ¡feliz Día del Hombre!

En este día especial, celebramos la valentía y nobleza de todos los hombres. ¡Felicidades!

A los héroes diarios que dan lo mejor de sí, ¡feliz Día del Hombre!

Que este día esté lleno de alegría y reconocimiento para todos los hombres extraordinarios. ¡Felicidades!

WHATSAPP | Recuerda realizar una llamada o videollamada luego de que hayas enviado una de estas frases por WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¡Feliz Día del Hombre! Deseo que hoy estés lleno de alegría y amor.

Espero que esta fecha especial te traiga tanta felicidad como la que tú me has dado. ¡Feliz Día del Hombre!

Hoy celebramos cuánto significas para mí. ¡Feliz Día del Hombre!

¡Dedico este día a la persona más increíble de mi vida! ¡Feliz Día del Hombre!

Estamos celebrando la increíble persona que eres. ¡Felicidades, amor mío! ¡Feliz Día del Hombre!

Muchas felicidades a todos los hombres del mundo en su fecha especial, que pasen un día maravilloso.

¡Feliz día del hombre a mis amigos! Que disfruten de la compañía de sus seres queridos.

Es un día especial para demostrarles a todos los hombres de nuestras vidas el gran amor que les tenemos. ¡Feliz día del hombre!

¡Un saludo muy especial a todos ustedes por el Día del Hombre! Espero que tengan un día lleno de risas, amor y felicidad.

¡Feliz día del hombre a todos mis amigos! Hoy celebramos el poderoso potencial de estos maravillosos seres.En el Día del Hombre, recordemos que cambiar un pañal merece un aplauso. ¡Y si lo haces sin gestos de repulsión, eres todo un superhéroe!

En el Día del Hombre, la regla número uno es: no preguntar por las cosas que hay en nuestra “caja de herramientas”. Es un lugar sagrado y misterioso.

¿Por qué los hombres no pueden hacer multitasking? Porque si intentan abrir una cerveza mientras ven deportes, se les puede escapar la jugada clave. ¡Feliz Día del Hombre, maestros del enfoque!

En el Día del Hombre, recordemos que pedir direcciones no va en contra de tu código de honor. Google Maps está ahí para todos nosotros, incluso para los hombres valientes y autosuficientes.

Para el Día del Hombre, propongo un minuto de silencio para todos aquellos que han intentado arreglar algo con cinta adhesiva y han aprendido la lección de manera difícil.

En el Día del Hombre, celebremos a aquellos que alguna vez dijeron: “¡Claro, puedo hacerlo yo mismo!” antes de llamar a un profesional para arreglar el desastre.

¿Por qué los hombres nunca preguntan “¿me veo gordo en esto?” Porque saben que la respuesta es tan arriesgada como tratar de domesticar un león con una sartén. ¡Feliz Día del Hombre, evitadores de preguntas peligrosas!

En el Día del Hombre, honremos a aquellos que creen que el sofá es un terreno de juego válido para encontrar el control remoto perdido.

¿Cuántos hombres se necesitan para cambiar un foco? Uno, pero necesitará tres viajes a la ferretería y preguntarle al menos a dos amigos por teléfono. ¡Feliz Día del Hombre, expertos en iluminación!

En el Día del Hombre, brindemos por aquellos que han dominado el arte del asador, pero que a veces se olvidan de encender el horno. ¡A la cocina al aire libre, campeones!

