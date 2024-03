Apaga todas las alarmas y las notificaciones de WhatsApp. A veces cuando quieres descansar o simplemente dormir de largo, sueles colocar en “modo avión” tu smartphone para evitar que alguien te moleste. Sin embargo, al hacer ello, puede que te quedes sin recibir alertas de otras apps importantes, como es el caso de las llamadas. Si no quieres quedar completamente incomunicado y no perderte algo urgente en tu familia o de alguien a quien quieres mucho, hoy te explico un truco que de vez en cuando empleo en mi dispositivo móvil: se trata de la opción para apagar la aplicación de Meta sin tener que desconectarnos de internet o poner el clásico “No molestar”. De esa forma recibirás cualquier tipo de mensaje importante de otros programas, pero no de la plataforma de mensajería rápida. Recuerda que no hay necesidad de tener que descargar algún APK que puede dañar tu equipo, así que manos a la obra.

Cómo apagar WhatsApp sin desconectarte de internet

Recuerda que no hay necesidad de tener que actualizar algún programa de WhatsApp desde Google Play .

. Asimismo, este truco solo funciona en los dispositivos Android , de modo que en los iPhone no se puede emplear.

, de modo que en los iPhone no se puede emplear. Ingresa primero a los Ajustes de tu smartphone.

WHATSAPP | Para empezar debes ir a Aplicaciones y a Administrar aplicaciones en tu celular Android. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí deberás ir a la sección de Aplicaciones .

. En ese lugar nuevamente anda a Aplicaciones, y busca WhatsApp .

. Lo más probable es que se encuentre casi al final ya que todos los programas están ordenados en alfabético.

WHATSAPP | Allí deberás pulsar en "Forzar cierre" o "Detener". Y así podrás apagar WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Presiona sobre la app, anda a Almacenamiento y luego deberás pulsar en “Detener”.

De esa manera ya no recibirás más mensajes de WhatsApp hasta que ingreses a la aplicación .

. Eso sí, este truco que te menciono no borrará tu cuenta ni mucho menos tus fotos o videos.

Finalmente, si vuelves a abrir WhatsApp en pocas horas, recibirás otra vez las notificaciones que apagaste con anterioridad.

