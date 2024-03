WhatsApp suma una serie de funciones este fin de semana, agregando no solo los nuevos emojis a su plataforma de mensajería rápida, sino también elementos de seguridad para proteger tus chats, tu copia de seguridad, tus llamadas y videollamadas, etc. Sin embargo, el 11 de abril es la fecha clave para que la app de Meta deba realizar cambios y ponerse acorde a nuevas regulaciones y condiciones. ¿A qué se debe esto? Pues a las recientes exigencias de la Unión Europea. Las modificaciones serán mínimas, pero sustanciales, de modo que las podrás ver desde la fecha mencionada. Aunque no se descarta que esto se pueda apreciar en otros continentes, ello para evitar que los desarrolladores solo se enfoquen en algunos países, aquí te cuento qué cosas se añadirán a la aplicación.

Qué cambios llegarán a WhatsApp el 11 de abril

Interoperabilidad: Con esta herramienta podrás chatear no solo de WhatsApp a WhatsApp, sino que también tendrás la opción de trasladar, chatear y hasta llamar desde otra app distinta a la de Meta y que cuenta con similar estructura. Es de esa forma que tendrás la opción de usar Telegram o Signal y que todo se refleje en la plataforma perteneciente a Mark Zuckerberg. No importa el contenido que sea, la Unión Europea así lo ha decidido y que tiene como fecha límite para su implementación el 11 de abril

WHATSAPP | Este cambio puede ser progresivo para todo el mundo, pero en la Unión Europea empezará a circular desde el 11 de abril. (Foto: Mockup)

Edad de uso: En la actualidad WhatsApp te permite utilizar su chat desde los 16 años. Sin embargo, con el nuevo reglamento, deberá bajar su cuota a los 13 años. De esa manera cualquier menor puede emplear la app sin problemas, eso sí, siempre bajo supervisión de los padres para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

WHATSAPP | Este es el mensaje que debe aparecerte en WhatsApp el 11 de abril. (Foto: WhatsApp)

Recuerda que WhatsApp protege tus conversaciones con el cifrado de extremo a extremo, permitiendo que tus conversaciones no puedan ser vistos por terceros ni mucho menos por los desarrolladores de la plataforma.

