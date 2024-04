WhatsApp está preparando una nueva actualización este 11 de abril, fecha en la que deberá activar los requerimientos que le indica la Unión Europea. A través de ella podrás continuar chateando con una ventaja: tendrás más opciones para configurar la privacidad de tu equipo, además de proteger tus datos personales para que otra persona no ingrese y las vea. Sin embargo, algunos dispositivos no continuarán utilizando la app de Meta debido a que no están preparados, ya sea por incompatibilidad o simplemente por no haber aceptado las recientes condiciones de la plataforma de texto. ¿Cuáles son esos terminales? Si tu smartphone es Android o iPhone con el software más actual, es posible que seas afectado. Así que atento al siguiente listado de requerimientos del programa de Mark Zuckerberg. Para conocer más sobre este problema, puedes visitar este enlace de WhatsApp.

Celulares que no podrán usar WhatsApp el 11 de abril por estos requisitos:

Menores de 16 años: Si tu menor hijo tiene menos de esa edad, puede que su WhatsApp se bloquee automáticamente. Aún no hay forma en cómo la app de Meta podrá identificar que las personas cumplan con ese requisito ya que, en la actualidad, cualquier persona mayor a los 13 años lo puede hacer sin restricción alguna.

Si tu menor hijo tiene menos de esa edad, puede que su WhatsApp se bloquee automáticamente. Aún no hay forma en cómo la app de Meta podrá identificar que las personas cumplan con ese requisito ya que, en la actualidad, cualquier persona mayor a los 13 años lo puede hacer sin restricción alguna. No haber aceptado el mensaje de cambios de la Unión Europea: Como sabes, la Unión Europea ha decidido que WhatsApp cumpla con nuevos estatutos de la Ley de Mercados Digitales de Europa. Es por esa razón que a partir del 11 de abril, Meta enviará a todos los dispositivos un nuevo mensaje el cual deberás aceptar para continuar usando tus chats.

WHATSAPP | Estos son algunos términos que debes aceptar a partir del 11 de abril. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aceptar la interoperabilidad: es una de las nuevas condiciones de uso de la plataforma. Esta se activará automáticamente, pero aquellos que recién instalarán WhatsApp, se les mostrará en los términos y condiciones. Puedes usar WhatsApp con Telegram o viceversa, además de poder deshabilitarla. Pero sí o sí tienes que aceptar los actuales estatutos de la plataforma de Meta.

es una de las nuevas condiciones de uso de la plataforma. Esta se activará automáticamente, pero aquellos que recién instalarán WhatsApp, se les mostrará en los términos y condiciones. Puedes usar WhatsApp con Telegram o viceversa, además de poder deshabilitarla. Pero sí o sí tienes que aceptar los actuales estatutos de la plataforma de Meta. No actualizan WhatsApp: si eres de las personas que se resiste a no aceptar los cambios y, por lo tanto, no actualizas WhatsApp, tu celular se puede ver involucrado y, como consecuencia, tus conversaciones dejarán de funcionar correctamente hasta que puedas hacer uso de la nueva versión de la app.

WHATSAPP | Puedes leer todas las condiciones de uso de WhatsApp en su web. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si no cumples con uno de esos términos, en especial del mensaje que aparecerá el 11 de abril, tu WhatsApp no podrá seguir siendo usado hasta que aceptes. Esto es muy distinto al tema de incompatibilidad de software.

