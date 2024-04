WhatsApp está llena de cosas curiosas y es que en la actualidad ha muchos les ha aparecido en sus conversaciones un extraño punto verde. ¿De qué se trata? Pues no es ningún error o un bug nuevo, sino de una función que muy pocos conocen. Cabe precisar que la app de Meta tiene decenas de herramientas que los usuarios no saben para qué sirven, como es el caso del “modo 24 horas”, el destacar mensajes, activar el nuevo diseño de toda la plataforma, entre otros. Para que no te quedes con la duda, hoy te daré todos los detalles de este ícono, además de comentarte cómo es posible desaparecerlo en tu terminal Android o iPhone si te molesta demasiado. ¿Estás listo? No te tomará más de 1 minuto.

Qué es el extraño punto verde de tus chats de WhatsApp

Lo primero que debes de saber es que no hay nada de malo y significa que esa conversación está reportada.

Por lo general este ícono aparece cuando has marcado una conversación como “No leída” .

. Eso significa que puedes abrirla cuando desees y el círculo desaparecerá .

. Por otro lado, para activarla, solo debes presionar sobre el chat de una persona.

WHATSAPP | Así luce el punto verde al lado de tus conversaciones de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Luego aparecerá unos tres puntitos de la esquina superior.

Allí solo debes presionarlos y buscar la opción de “Marcar como no leído”.

WHATSAPP | Si te apareció un botón verde al lado de tus chats de WhatsApp, déjame decirte que esto suele mostrarse cuando un mensaje ha sido marcado como no leído. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Y listo. En ese instante verás cómo un punto verde se posa sobre tus chats .

. De esa manera evitarás olvidarte de responder esa conversación importante.

Eso sí, recuerda que si has abierto un mensaje y tiene activo el doble check azul, esta opción del punto verde no hará que regrese a su anterior estado.

