De seguro eres una de las personas que está esperando el cambio de color de todo WhatsApp, tal como indicó WAbeta Info. Sin embargo, al parecer, el proyecto que estaba en fase beta, todavía no llega a los usuarios del mundo y no hay una fecha establecida. Sin embargo, para que no te quedes sin poder probar los nuevos elementos de la app, existe un truco para obtener el “modo fresa”, función con la que tus amigos te preguntarán qué hiciste. ¿Cuáles son los requisitos? El primero es que debes contar con un dispositivo Android, ya que en los iPhone es un poco imposible, y el segundo será descargar una aplicación de terceros, misma que podrás obtenerla usando Google Play.

Cómo activar el “modo fresa” en WhatsApp

Lo primero será descargar en Google Play la aplicación Nova Launcher .

. Si no la encuentras, puedes emplear este enlace .

. En ese instante deberás abrirla y definir el estilo de cómo deseas que se vea la pantalla de tu móvil .

. Cuando culmines, tendrás que establecerla como predeterminada.

Para ello tienes que ir a Nova Launcher, pulsar sobre la barra naranja y cambiar la capa de personalización.

En ese instante verás la display de otra manera, tal como la quisiste anteriormente.

El segundo paso será buscar el color del ícono de WhatsApp en fresa .

. Solo debes buscar en tu navegador favorito “WhatsApp icon strawberry”.

Descarga el que más te guste y listo.

El tercer paso no debe ser complicado si es que ya tienes todas las herramientas.

Anda al ícono de WhatsApp y presiona alrededor de dos segundos.

WHATSAPP | Si lo que quieres es tener el "Modo fresa", entonces sigue estos pasos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Te aparecerá una ventana que dice: “Editar”. Presiona sobre ella y nuevamente dale sobre el logo de la app .

. Saldrá un nuevo recuadro, donde tienes que pulsar en Aplicaciones, Fotos, y seleccionar la imagen que descargaste con anterioridad.

Ahora queda definir el tamaño y listo.

Con ello ya tendrás el ícono de WhatsApp en “modo fresa” o “strawberry mode”

