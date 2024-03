Cada quien puede conversar en WhatsApp como desee. Por medio de ella puedes escribir y expresar tus opiniones con todos tus amigos. Tienes la posibilidad de utilizar los famosos emojis hasta los tradicionales stickers personalizados, pero también hay más cosas que quizá no solemos emplear. Los más jóvenes, por ejemplo, han empezado a usar la palabra “vv”. ¿Sabes qué significa? No tiene relación con dos ojos cerrados ni mucho menos una expresión facial, tampoco es un emoticón. Detrás de esas dos vocales existe una oración en concreto y se puede interpretar dependiendo del contexto en el que lo uses. Es en ese sentido, para que no te confundas y puedas emplearlo también en tus chats, hoy te doy todo los detalles de ese símbolo que varios están buscando.

Qué significa “vv” en WhatsApp

Recuerda que todo ello dependerá de cómo gire tu conversación.

En ciertos casos puede interpretarse c omo “Muy muy” y puede usarse en frases como “Estoy vv feliz de verte” . Ello transmite una emoción de felicidad hacia la otra persona.

. Ello transmite una emoción de felicidad hacia la otra persona. También puedes decir “Vale, vale” y tiende a tener una tonalidad de afirmación: “Ok, vv, lo haré” .

. Cuando alguien te ha escrito, y quieres responderle que ha visto tu mensaje, también puedes usar los “vv” como “Visto visto”

WHATSAPP | En ocasiones tiende a expresar que está "muy muy" en cierto momento. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ciertos aspectos es una nueva manera de poder escribir “doble uve” . En ese sentido no tiene ningún significado en específico.

. En ese sentido no tiene ningún significado en específico. Además expresa “Verdad verdad”, ello con el fin de poder enfatizar la veracidad de una afirmación dentro de tus conversaciones de WhatsApp .

. Cabe precisar que los “vv” fueron usados primero en la plataforma de TikTok para luego difundirse en la app de Meta

