Aún hay tiempo. Desde que WhatsApp anunció la llegada de más funciones a su aplicación de mensajería rápida, varios han empezado a actualizar la app desde Google Play o iOS Store. Sin embargo, puede que toda esa diversión se acabe rápido debido a que has cometido una serie de infracciones en el programa de Meta y que no te diste cuenta. Ahora es tiempo de que te retractes y empieces desde cero para que así la plataforma más famosa del mundo te permita seguir chateando, realizando llamadas, videollamadas, entre otros. Recuerda que si continúas con la misma actividad es posible que en pocas horas te aparezca un mensaje de que ya no puedes seguir utilizando el espacio de conversación de Mark Zuckerberg. Así que toma en cuenta estas recomendaciones que hoy te brindo para que así puedas seguir disfrutando de compartir momentos agradables durante todo abril con todos tus contactos, sin necesidad de perder fotos, videos, GIF, stickers, etc.

Cosas que no debes hacer en WhatsApp

La primera de ella es dejar de realizar spam . Eso quiere decir que si terminas por enviar un mismo mensaje a varias personas en menos de un minuto, puede que tu cuenta se termine por cerrar y se te sancionará temporalmente. WhatsApp la detectará como si un robot lo está manejando.

. Eso quiere decir que si terminas por enviar un mismo mensaje a varias personas en menos de un minuto, puede que tu cuenta se termine por cerrar y se te sancionará temporalmente. WhatsApp la detectará como si un robot lo está manejando. Asimismo, si esas personas te terminan bloqueando en un tiempo prudencial ya que no te reconocen o no tienen tu número agendado , también es posible que te baneen por realizar una actividad no contemplada en las regulaciones de WhatsApp.

, también es posible que te baneen por realizar una actividad no contemplada en las regulaciones de WhatsApp. Otro detalle que debes tener en cuenta que está prohibido enviar contenido para adultos en la aplicación. Eso quiere decir que si mandas este tipo de archivo en la app, puede costarte tus conversaciones.

WHATSAPP | Un truco será dejar de mandar spam a tus amigos o mensajes consecutivos con el mismo texto. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además si utilizas aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, MB WhatsApp, GB WhatsApp , entre otros, también podrán cerrar tu cuenta.

, entre otros, también podrán cerrar tu cuenta. Recuerda que solo está permitido reenviar a 5 personas un mensaje, si te sobrepasas, puedes también obtener una sanción por parte de WhatsApp.

