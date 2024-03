Cualquier cibernauta que se consiga tu número telefónico puede enviarte mensajes, archivos multimedia, realizar llamadas o videollamadas a través de WhatsApp Messenger, pero existe la posibilidad de bloquearlos en caso sientas que te acosan, extorsionan, tratan de estafarte o hablan a diario, esto también aplica para los usuarios que sí tienes agregados como contacto en la agenda de tu dispositivo móvil. ¿Quisieras acceder a la lista de personas bloqueadas? De repente quieres desbloquear a alguien porque ya solucionaron sus problemas o simplemente te confundiste de número, aquí te enseñaré los pasos para que accedas a la sección en donde se encuentran los usuarios no deseados. No será necesario que descargues aplicaciones de terceros o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, y otras versiones alteradas.

Así puedes ver la lista de contactos bloqueados en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones.

Toca la que dice “Ajustes”.

Procede a ingresar al apartado de nombre “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y oprime en “ Contactos bloqueados ”.

”. Esta es la lista de personas bloqueadas.

Si deseas desbloquear a alguien pulsa su nombre o número.

Finalmente, confirma la acción de desbloqueo.

SOBRE EL AUTOR Anthony Colona Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Superior Tecnológico Privado Cepea. Cuenta con más de 5 años de experiencia realizando periodismo en Lima y regiones para medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.