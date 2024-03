Una de las cosas que me ha gustado de WhatsApp es que te permite chatear con la inteligencia artificial, a través de ella puedes obtener información rápida, incluso contar con la opción para crear imágenes, transcribir audios a texto, convertir una foto en stickers, y diversidad de funciones exclusivas. Sin embargo, pese a que Meta anunció la introducción de la IA a su aplicación de mensajería rápida y hasta el momento no se habilita en los terminales Android, hoy te dejaré todos los números para que puedas hablar con LuzIA, Google Bard, Chat GTP y hasta Pi asistente totalmente gratis y sin ningún tipo de contratiempo. Pero no solo ello, si no puedes ubicarlos luego de guardarlos a tus contactos, también te dejo el enlace o link directo para que así converses todo lo que quieras con estos comandos que, la verdad, te sacan en más de un apuro.

Números de LuzIA, Google Bard, Chat GTP y Pi Asistente en WhatsApp

LuzIA: Es la inteligencia artificial que muchos han empezado a usar ya que es bastante fácil y puedes tenerla en WhatsApp utilizando este enlace . Con ella puedes crear diversidad de imágenes y hasta traducir mensajes en otro idioma.

Google Bard: Aunque es un poco difícil, ya que el único método de conseguirlo es utilizando una extensión de Google Chrome, te dejamos aquí todos los pasos.

ChatGTP: En la actualidad ya va en la versión 4 y cuenta con datos mayormente precisos. Aunque no cuenta con un WhatsApp en sí, puedes usarlo desde el navegador de tu celular y copiar su respuesta a la app.

Carina IA: Para poder conversar con HeyCari o Cari IA debes agendar el número +34 611 22 85 54. Una vez lo introduzcas, simplemente anda a tu WhatsApp, busca el número con el nombre el cual lo guardaste y listo. Si no sucede nada, aquí te dejo el enlace .

Pi asistente: En Pi asistente podrás consultar cualquier tipo de información o tienes la opción para preguntarle diversas cosas como qué tal la estás pasando en estos momentos. Usa este enlace para que así chatees con él. Recuerda que a veces suele estar abrumado y debes esperar ciertos minutos.

Qué puedes hacer con la inteligencia artificial de WhatsApp

Sostener una conversación con la IA como si estuvieras hablando con un amigo más.

con la IA como si estuvieras hablando con un amigo más. Obtener información sobre temas específicos en cuestión de segundos.

sobre temas específicos en cuestión de segundos. Generar imágenes . Solo debes mencionar @Meta AI, luego usa el comando /imagine y el prompt de la imagen a crear.

. Solo debes mencionar @Meta AI, luego usa el comando /imagine y el prompt de la imagen a crear. Diseñar stickers . No será a través de la IA, sino desde la sección de pegatinas, aquí vas a describir la calcomanía que imaginas.

. No será a través de la IA, sino desde la sección de pegatinas, aquí vas a describir la calcomanía que imaginas. Obtener recomendaciones .

. Usarla en los chats grupales. Primero menciona @Meta AI y procede a preguntarle cualquier cosa.

