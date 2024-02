WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usuarios suelen usar para poder comunicarse. A través de ella no solo tienes la opción de poder escribir un mensaje, sino también emplear los famosos audios en caso no deseas redactar un texto. Sin embargo, cuando alguien escucha tu nota de voz, suele cambiar de tonalidad de verde a celeste. ¿Cómo evitar que esto te suceda? Pues hoy te daré un truco para que puedas realizarlo en tu celular Android y iPhone.

Los mensajes de voz pueden ser prácticos cuando no tenemos mucho tiempo, pero a ciertos usuarios no les gusta demasiado, de modo que evitan reproducirlo en tu conversación de WhatsApp. Para que nunca tu amigo sepa que lo has oído, debes emplear estos simples pasos que te ayudarán un montón.

Recuerda no descargar ninguna aplicación de terceros o, de lo contrario, podrás perder tus conversaciones. No te recomiendo obtener el APK de WhatsApp Plus ya que podrías quedarte sin cuenta en los próximos días.

Cómo escuchar un audio de WhatsApp sin que tu amigo se entere

Cuando tu amigo te haya enviado un mensaje de voz de WhatsApp, lo primero que debes hacer será ingresar a los ajustes de tu celular .

. Allí anda a la opción de “Redes” y desactiva el Wifi, además de la red del celular .

. También puedes activar el “modo avión” para evitar cualquier tipo de conexión a internet.

para evitar cualquier tipo de conexión a internet. En ese instante, como segundo paso, tienes que dirigirte a WhatsApp.

WHATSAPP | Puedes desconectarte de internet, apagando el Wifi, o simplemente activando el "modo avión" desde tu celular. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí ingresa a la conversación donde te mandaron un audio .

. Presiona alrededor de dos segundos y reenvíate la nota de voz a tu chat personal .

. Cuando culmines, cierra WhatsApp y nuevamente conéctate a internet, ya sea activando el Wifi o los datos.

WHATSAPP | Ahora el siguiente paso será reenviarte ese mensaje de voz para que así puedas escuchar el audio de WhatsApp sin que nadie lo sospeche. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora ya podrás ingresar a la app de mensajería y escuchar, sin problemas, el audio que te enviaron .

. Eso sí, no se mostrará en ningún momento de que has visto y reproducido la nota de voz .

. Los mismos pasos los puedes emplear en los grupos, reenviándote el mensaje sin mayores complicaciones.

