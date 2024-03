Si tienes a una persona que usualmente te escribe a cada rato en WhatsApp y no para hasta que le contestes, no te preocupes, pues hay un método para que evite molestarte y, lo mejor de todo, es que no debes bloquearlo. ¿Cómo se hace? Es bastante sencillo y super práctico, además con este tutorial evitarás emplear aplicaciones de terceros que lo único que realizan es quedarse con tu información personal, instalar malwares y hasta correr el riesgo de un posible baneo de tu cuenta y conversaciones. ¿Se debe eliminar a esa persona? La respuesta es negativa, ese contacto puede permanecer en tu listado si es que así lo deseas, aunque te recomiendo que también lo borres para que él o ella evite visualizar datos como tu foto de perfil, info, estados y hasta saber cuánto tiempo apareces “en línea”.

Cómo evitar que te molesten sin bloquear a alguien en WhatsApp

Este sencillo truco lo puedes emplear tanto en tu celular Android o iPhone .

. Tan solo debes ir al perfil de tu amigo al que deseas evitar que te moleste .

. Solo ingresa a su conversaciones, presiona sobre su foto de perfil y allí aparecerá un menú de opciones .

. Elige la de “Silenciar por siempre”.

WHATSAPP | Este método funcionará siempre y cuando silencies la conversación de alguien en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Luego de ello deberás “Archivar” toda la conversaciones .

. ¿Pasará algo si te escribe? Para evitar que llegue retorne esa conversación a la pantalla principal de tu WhatsApp debes seguir este tutorial .

. Anda a los Ajustes o Configuración de la app de mensajería rápida.

o de la app de mensajería rápida. Allí anda a Chats y verás una pestaña llamada “Mantener los chats archivados”.

WHATSAPP | De esta manera puedes archivar tus conversaciones de WhatsApp y que esta no vuelvan a la pantalla principal de tu smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Habilítalo y listo. De esa forma esa persona nunca más te molestará por nada del mundo y, lo mejor de todo, es que nunca más verás sus conversaciones.

Tampoco sabrás si te ha enviado un mensaje. Él o ella no sabrá que está en tu lista negra.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

Síguenos en nuestras redes sociales: