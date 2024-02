Nueva semana, nuevas actualizaciones. WhatsApp Messenger acaba de agregar una herramienta que será de mucha utilidad para quienes se preocupan por la calidad de la fotografía o video que comparten a través de sus conversaciones personales y grupales, pues ahora la referida plataforma de mensajería instantánea te permitirá enviar automáticamente los dos archivos mencionados pero en formato HD.

No es una novedad mencionar que WhatsApp comprime todas las imágenes y videos que envías o recibes, algo que no le agradaba a muchas personas porque se apreciaba una pésima calidad de imagen del archivo. Hace poco, los desarrolladores implementaron la herramienta “HD”, como su propio nombre lo indica, será capaz de mandar elementos con una mejor calidad visual.

La opción no va a mejorar tu imagen, de hecho seguirá comprimiéndola hasta 1280 x 720 p si la calidad del archivo es superior. Por defecto todo se envía en formato estándar, así que previamente tienes que activar la función “HD”, ¿Te gustaría que todo se comparta en alta definición de manera automática? He probado un sencillo truco del programa beta para que no sigas perdiendo el tiempo encendiendo el botón de HD. Toma nota.

Así puedes activar el modo HD en WhatsApp

Primero, descarga la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

de Android. ¿Cómo? Ingresa a la Google Play Store y en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empiece la descarga.

El siguiente paso es abrir la aplicación (es la misma) e ingresa a los “Ajustes”.

Procede a oprimir el apartado que dice “Almacenamiento y datos”.

Busca la opción denominada “ Calidad de la subida multimedia ”.

”. Te saldrán dos alternativas: “Calidad estándar” y “Calidad HD”, marca la última en mención.

Debes seleccionar la opción "Calidad HD" para que automáticamente empieces a mandar imágenes y videos en alta definición. (Foto: WabetaInfo)

