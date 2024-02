En WhatsApp puedes habilitar las letras en color azul y las rojas; incluso puedes darle un nuevo estilo a tus chats empleando los formatos como las cursivas, las tachadas, negritas, monosílabas, añadirles bullets, guiones, entre otros. Pero no son los únicos, es por esa razón que hoy te mostraré una opción para habilitar las letras redondas de la app de Meta, misma que he estado usando durante algunas semanas y he sorprendido a varios de mis amigos. A fin de que le des un toque de originalidad a tus chats de ahora en adelante, deberás instalar la aplicación que te recomiendo hoy. Lo mejor es que no te pedirá acceso para ingresar a tus notificaciones, ni mucho menos a tu información personal o archivos que son privados en tu smartphone. Así que empecemos con el tutorial.

Paso a paso para activar las letras redondas en WhatsApp

Al igual que las letras en color celeste, es necesario instalar una app desde la tienda de Google Play .

. Esta se llama Stylish , y se puede diferenciar del resto porque su logo es en color turquesa con una “S” gigante.

, y se puede diferenciar del resto porque su logo es en color turquesa con una “S” gigante. Una vez que lo hayas descargado, deberás abrirla para darle los permisos correspondientes a fin de que acceda a tu teclado.

WHATSAPP | Las letras con estilo redondo las podrás visualizar en la primera sección dentro de la aplicación Stylish. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese momento se te abrirá un panel desde donde podrás ver una serie de estilos de letras .

. A continuación selecciona las fonts circulares y dale en “Editar” .

. Escribe el mensaje que deseas enviar en WhatsApp, selecciónalo y dale en copiar.

WHATSAPP | Así me quedaron las letras redondas en WhatsApp. También puedes tenerlas usando el truco que te menciono en este tutorial. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora anda a la app de Meta, ingresa al chat donde deseas enviar ese mensaje y pégalo.

Con ello tu amigo habrá recibido tu texto con un nuevo estilo en WhatsApp .

. Lo más probable es que te pregunte cómo lo hiciste. Sería buena idea que le compartas este tutorial a fin de que aprenda no solo uno sino varios trucos de la app.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

