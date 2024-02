Que nunca más te molesten. ¿Alguna vez has estado de vacaciones y tu jefe o compañero de trabajo tiende a enviarte mensajes por WhatsApp a cada rato, pese a que estás de viaje? Si esto te ha sucedido, entonces no te preocupes porque aquí te traigo la solución. Para ello lo mejor será activar el famoso “modo ignorado”. ¿De qué se trata? Es una opción que genera que todas las notificaciones que recibas pasen desapercibidas y así no te generen dolores de cabeza.

Eso sí, no hay necesidad de instalar alguna aplicación de terceros como WhatsApp Plus o algún APK similar. Todo se realiza desde la misma aplicación de Meta descargada ya sea desde Google Play o iOS Store. Si sufres de estrés, entonces esto te ayudará bastante.

Lo que tienes que saber antes de darte todos los pasos es que debes actualizar la app de mensajería a la última versión para que así no tengas ningún problema en ejecutarlo.

Así puedes activar el “modo ignorado” en WhatsApp

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Luego pulsa sobre la conversación donde deseas activar el “modo ignorado” .

. A continuación anda a la foto de perfil.

WHATSAPP | Para empezar deberás ir a cualquier información de usuario y activar la opción de "Silenciar". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí se te mostrará una serie de opciones .

. Pulsa en “Silenciar”. Elige “Por siempre”.

WHATSAPP | Lo recomendable será elegir que deseas silenciar a una persona para siempre. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De esa manera cuando recibas un mensaje de WhatsApp ya no sonará o recibirás una notificación.

Recuerda que en los próximos días, cualquier grupo de WhatsApp con un número mayor de 256 integrantes, serán silenciados automáticamente.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

