Muchas personas usan siempre las más recientes funciones de WhatsApp como la opción para crear stickers sin necesidad de programas, activar los mensajes que desaparecen en 24 horas, evitar que desconocidos te llamen, entre otros. Pero con la versión beta tester puedes obtener más herramientas como usar la inteligencia artificial, cambiar de color toda la plataforma y añadir más cuentas a tu dispositivo móvil. ¿Cómo la descargo?

En la nueva actualización es imposible que tus amigos tomen fotos de captura de tu foto de perfil, a fin de proteger la seguridad de tu información, incluso tiene la alternativa para colocar un apodo a tus contactos para que los diferencies de otros al momento de conversar.

Si quieres recibir todas las novedades de WhatsApp antes que los demás usuarios, los pasos que te mencionaré aquí y que me han funcionado son bastante fácil y no hay necesidad de ser un experto. Eso sí, no tienes que descargar ningún APK o cualquier programa desconocido en tu smartphone.

Cómo descargar WhatsApp beta tester en tu celular Android

Para empezar deberás ir a Google Play .

. Allí busca la aplicación de WhatsApp .

. Una vez dentro, desplázate hacia abajo y verás una pestaña de “Quiero ser beta tester” .

. A continuación deberás presionar sobre ella.

Ahora lee toda normativa que debes aceptar para ser un usuario beta de WhatsApp.

En ese instante, acepta los términos y listo.

Regresa a Google Play y WhatsApp te permitirá actualizar su aplicación .

. De esa manera ya serás beta tester en la app de Meta.

Recuerda que con ella no solo podrás obtener mejoras, sino también participar de una serie de reportes que encuentres en la app y que deban solucionarse .

. Lo mejor de todo es que no está repleta de bugs o fallas, funciona bastante bien y no encontrarás paralizaciones al emplear las diversas herramientas en tus chats.

