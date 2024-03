WhatsApp aún no implementa su propia inteligencia artificial, Meta IA. Sin embargo, mientras se espera que llegue a todo el mundo, existen otras plataformas que te permiten obtener información, traducir textos, transcribir audios a textos de manera inmediata. Una de ellas es Pi asistente, misma que está disponible en varios idiomas. ¿Alguna vez le has escrito y te contestó que “está abrumado”? Si esto ocurrió, existen varias razones por las que te respondió de esa forma y hoy te daré todos los pasos para que sepas qué realizar en caso se generen problemas con el asistente. Recuerda que para hablar con este usuario, no hay necesidad de instalar apps de terceros, por el contrario, todo se realiza desde la misma aplicación oficial del conglomerado de Mark Zuckerberg.

Cómo solucionar el mensaje de Pi “está abrumado” en WhatsApp

Lo primero que debes hacer es asegurarte que tienes registrado a Pi.

En caso no lo tengas, simplemente añade su número a tu agenda: +1 (314) 333-1111

Si ya lo tienes todo hecho, solamente deberás empezar a hablar con Pi asistente en WhatsApp .

. Si este te contesta de que “estoy abrumado, por favor, intenta más tarde”, entonces realiza lo siguiente.

Lo primero será eliminar toda la conversación que sostuviste con Pi asistente.

Tras ello simplemente cierra WhatsApp en tu celular por completo .

. Una vez lo hayas hecho, intenta nuevamente decirle un “Hola” a Pi asistente .

. Si sigue respondiendo igual, deberás iniciar sesión desde WhatsApp Web.

WHATSAPP | Sigue todos estos pasos para solucionar el error de "Pi está abrumado" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí nuevamente insiste en escribir a Pi y este ya te contestará y responderá a todas tus consultas .

. A veces Pi suele fallar debido a la gran cantidad de consultas que recibe diariamente y los servidores no se abastecen.

Asimismo, recuerda que puedes cambiar de idioma y puede indicarle que te llame de una determinada forma o apodo.

Aquí te dejo más trucos para cambiar el ícono de WhatsApp

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

Síguenos en nuestras redes sociales: