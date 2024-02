Cuando sales de viaje no solo solicitas a tu empresa una cantidad de megas para usarlos en el extranjero, sino también para que algunas apps funcionen. Si bien estos suelen ser pocos, por lo menos te sacará de un apuro. Con la finalidad de que puedas chatear y recibir todos los mensajes de WhatsApp, sin ningún tipo de cargo, existe una opción que está escondida dentro de las funciones de la app: se trata de la itinerancia de datos. Recordemos que este término no es nada más que el famoso roaming, en inglés. Yo lo he probado y funciona bastante bien. Ahora es tiempo de que aprendas cómo tenerlo ya que siempre es bueno conservarlo activo para que, cuando salgas del territorio, te sigan llegando todas las notificaciones, audios y videos de la aplicación de Meta.

Cómo activar la itinerancia de datos en WhatsApp

No hay necesidad de tener que descargar programas de terceros o los famosos APK que pueden dañar tu celular.

El método es legal y lo primero que debes realizar será actualizar WhatsApp en tu terminal Android o iPhone .

. Para ello usa estos enlaces de Google Play y iOS Store .

y . Una vez que hayas terminado, anda a la pestaña de Ajustes de la app .

. Ingresa a “Almacenamientos y datos”.

WHATSAPP | Elige qué opciones deseas que se descarguen mientras estás en roaming en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A continuación dirígete a “En itinerancia de datos” .

. Podrás activar las pestañas sobre qué es lo que deseas que se descargue mientras estás en el servidor roaming de tu smartphone .

. Pueden ser fotos, audios, videos, documentos .

. Una vez que hayas determinado qué te gustaría recibir, guarda la configuración y listo. Todos los archivos multimedia que recibas cuando te encuentres conectado al roaming se descargarán automáticamente .

. Lo mejor de todo es que no te tienes que preocupar por la factura de telefonía a fin de mes, ya que ello no consume demasiados megas y, como consecuencia, no se incrementará el precio del servicio.

Recuerda siempre preguntar a tu operadora cuáles son las apps que funcionan con itinerancia de datos, y si WhatsApp está en la lista.

Rommel Yupanqui

