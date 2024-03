Hace tiempo estoy probando este truco que no solo ha generado que mis amigos me pregunten cómo lo hice, pues hoy te revelo mi secreto. En WhatsApp solemos recibir diversidad de mensajes sin límite de caracteres y sin que se nos acabe el saldo. La app es completamente gratuita, pero hoy te traigo un tutorial que me ha fascinado por lo exacto que es: se trata de la función para leer un texto o notificación sin necesidad de abrir un chat a través de WhatsApp Web, la plataforma para PC o laptop. ¿Cómo se realiza? Lo bueno es que no hay necesidad de tener que instalar alguna extensión ni mucho menos usar métodos extraños. Lo puedes lograr usando la misma app de Microsoft o en la versión para navegadores. Así que manos a la obra que estos pasos te ayudarán a evitar que salga el famoso doble check azul y generar que te pregunten si has visto lo que te enviaron.

Cómo leer un chat de WhatsApp Web sin abrir la conversación

Recuerda que no hay que descargar ni tampoco instalar extensiones que pueden generar el baneo de tu cuenta de WhatsApp.

Lo primero será abrir WhatsApp Web, desde la aplicación para Microsoft, Windows 11, o tu navegador favorito: Safari, Mozilla, Chrome, etc .

. Escanea tu código QR con el celular, por medio de la opción de “Dispositivos vinculados”.

Ahora dirígete a la sección “Chats” en WhatsApp Web.

WHATSAPP WEB | El primer paso será escanear el código de WhatsApp Web para abrir tus conversaciones en la PC. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Deberás posar el cursor sobre el mensaje de la conversación que deseas leer.

Eso sí, no le vayas a dar click al texto, porque con ello abrirás el chat .

. Te aparecerá la vista previa del mensaje que te acaban de enviar.

WHATSAPP | Así se mostrarán los mensajes de WhatsApp Web sin necesidad de abrir la aplicación. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que si te mandaron un texto demasiado largo, lo podrás apreciar sin recortes ni nada del mundo.

Para tener éxito, lo mejor siempre será que puedas configurar tu privacidad para que así no te vean en línea ni mucho menos tu última hora de conexión.

Además este truco que te he mencionado tampoco generará que aparezca el doble check azul o las palomitas en tus conversaciones.

