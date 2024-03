No es muy difícil saberlo. Si bien algunos entran a Google Play para conocer si tienen la más reciente versión de WhatsApp, es posible que no sea del todo correcto. ¿Qué otros pasos debes realizar? Si has visto que tu amigo tiene más funciones de las que cuentas en tu celular, puede que no te llegue aún la actualización de la app de mensajería rápida. En ese sentido hoy te daré todos los pasos para poder conocer a ciencia cierta si tienes la aplicación de Meta con todas las atracciones como los nuevos emojis, la inteligencia artificial, la opción para crear stickers, entre otros, en tu celular Android. Recuerda que este tutorial te servirá mucho si tienes un terminal con sistema operativo de Google ya que, en ella, puedes instalar los famosos APK, esto se debe a que es de código abierto, diferenciándolo de los iPhone, aunque siempre debes tener cuidado para evitar cualquier tipo de robo de información o de tus datos personales.

Cómo saber si tienes la última versión de WhatsApp

Lo primero que hay que hacer será ingresar a Google Play.

Allí coloca en la barra de búsqueda “WhatsApp” .

. Una vez hecho esto, chequea si existe alguna actualización de por medio.

Si no lo encuentras, entonces emplea este segundo paso.

Anda a WhatsApp y dirígete a los Ajustes de la app .

. Allí ingresa al apartado de “ Ayuda” y dirígete a “Info. de la aplicación”

En ese instante WhatsApp te dirá qué versión de la app tienes por medio de un número .

. Tras ello ingresa a este enlace, que es la web oficial de la aplicación de Meta.

Observarás allí un botón de “Instalador del paquete” .

. Pulsa sobre ella, ábrela y reemplaza el WhatsApp que tienes.

De esa forma ya tendrás el nuevo WhatsApp. Eso sí, recuerda que no perderás ninguna de tus conversaciones ni mucho menos se cerrará sesión de la app.

