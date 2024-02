WhatsApp Web es la versión compatible con los navegadores que cuenta con una gran cantidad de comandos ocultos que la mayoría no conoce, como por ejemplo: puedes habilitar el botón para chatear con un número no agregado si presionas las teclas “Control + Alt + S” (en caso tengas la extensión WA Web Plus); también accederías rápidamente a las configuraciones si pulsas la combinación “Control + Alt + coma” (,), sin embargo, los usuarios acaban de descubrir cuatro códigos secretos, ¿Quieres saber cuáles son? Lo acabo de probar y aquí te diré cómo utilizarlos.

No será necesario que presiones combinaciones de teclas en tu computadora, solo escribirás unos códigos en las conversaciones personales o grupales y luego agregarás el mensaje o palabra, de esta manera vas a habilitar nuevos formatos de texto muy diferentes a los clásicos estilos “negrita”, “tachado”, “cursiva” y “monoespaciado”.

Es importante aclarar que por el momento tienes que memorizar el código de cada formato de texto y escribirlos manualmente, ya que no se encuentran disponibles como opciones en WhatsApp Web. Además, se estima que muy pronto se desplegarán a la aplicación móvil, la app de tabletas y los programas de WhatsApp para Windows y MacOS.

Estos son los códigos secretos de WhatsApp Web

Lista con viñetas : guion, espacio y mensaje (- palabra).

: guion, espacio y mensaje (- palabra). Lista numerada : número, punto, espacio y mensaje (1. palabra).

: número, punto, espacio y mensaje (1. palabra). Cita en bloque : símbolo mayor, espacio y mensaje (> palabra).

: símbolo mayor, espacio y mensaje (> palabra). Código alineado: apóstrofe, mensaje y apóstrofe (‘palabra’).

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

