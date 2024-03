Cada vez que conoces a una nueva persona, siempre le pides su número de WhatsApp para estar en contacto, ello con el fin de poder hablar sobre un tema importante, trabajo, coordinar reuniones, etc. Sin embargo, si no ves la foto de perfil, la información, los estados de esa persona, entonces hoy te explicaré cómo conocer con exactitud si te han grabado en su agenda o no. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de tener que descargar aplicaciones de terceros, por el contrario, todo se realiza desde la misma plataforma de Meta a fin de que no tengas que bajar programas que pueden terminar por banear tu cuenta. Este es el tutorial que a mi me ha funcionado hasta el día de hoy.

Conoce cuántas personas no te han agendado en WhatsApp

Este truco lo puedes emplear tanto en Android como en los celulares iPhone.

Para ello asegúrate de que tengas la última versión de la app descargada en tu móvil. Puedes comprobarlo en iOS Store y Google Play .

y . Una vez que tengas la más reciente app, deberás ingresar, en el caso de los Android, a los tres puntitos de la esquina superior. Mientras que en los iPhone anda a Configuración.

Pulsa sobre “Listado de difusión”.

WHATSAPP | Deberás pulsar sobre la pestaña "Nueva difusión" para empezar este truco de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A continuación selecciona a los contactos que piensas que no te tienen agendado en WhatsApp.

Envíales un mensaje, puede ser un simple “Hola”.

Ahora deberás esperar una cantidad de minutos hasta que esa persona lea tu mensaje.

Presiona nuevamente sobre el mensaje y pulsa sobre “Info”.

WHATSAPP | Recuerda que puedes elegir entre 256 contactos para poder saber si te tienen agendado en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí verás dos informaciones: Entregado y Leído.

Si esa persona aparece en “Leído”, quiere decir que te tiene agendado.

Sin embargo, si pasan varios días y no cambia la información de “Enviado” a “Entregado”, es posible que no te tenga añadido en la app.

De esa forma podrás conocer si alguien no te ha agendado en WhatsApp de forma rápida y simple.

