¿Te consideras un experto? Quizá no conocías estos pasos. Como sabes, para poder chatear en WhatsApp con cualquier persona es necesario que tengas que guardar su número de celular en el registro de contactos. Si bien es una práctica bastante común, a veces te suelen dar los dígitos mal, ya sea a propósito o porque simplemente no escuchaste bien. Es por esa razón que hoy te traigo el truco que he probado hasta la saciedad y siempre me funciona a fin de no tener que pedirle nada a tu amigo, familiar, pareja, entre otros. Cabe precisar que no tienes necesidad de descargar alguna aplicación de terceros que suele resultar bastante dañina para tu smartphone, como los famosos APK. Estos mods no tienen demasiada seguridad y, como consecuencia, tus datos pueden difundirse por terceros. Así que solo debes seguir este tutorial para llevarlo a cabo con éxito.

Cómo chatear con alguien en WhatsApp sin pedirle su número

El truco ya está desde hace tiempo en WhatsApp, solo que pocos conocen cómo ingresar a ello.

En ese sentido te daré todas las pistas para que así puedas también emplearlo tal como yo lo hago.

Lo primero será decirle a tu amigo que ingrese a WhatsApp.

Luego que vaya a su perfil, es decir, a los Ajustes o Configuración.

A continuación indícale que pulse sobre el ícono del código QR que se posa al lado de tu foto de perfil y nombre.

WHATSAPP | Te recomiendo que no compartas tu código QR con cualquier persona externa a WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante verás que se muestra un Código QR gigante.

Ahora debes ir a tu celular, repetir los mismo pasos, y cuando llegues deberás presionar donde dice: “Escanear código QR”.

Se habilitará su cámara. Con ello simplemente posa tu celular sobre el smartphone de tu amigo o conocido y listo.

WHATSAPP | Así es como debes activar la cámara para escanear el código QR de tu amigo en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Automáticamente este te llevará a una conversación privada.

Lo bueno es que esta se encuentra totalmente cifrada y ninguna persona podrá acceder a ellas.

De esa forma podrás chatear con cualquiera sin necesidad de tener que pedirle su número de teléfono en WhatsApp.

