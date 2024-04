Una de las particularidades de WhatsApp es que pronto te permitirá cambiar el color completo de la plataforma a una tonalidad no solo minimalista, sino complementándola con más colores. Aunque esta actualización está llegando poco a poco a los celulares del mundo, hoy te mostraré un truco que he estado probando durante bastante tiempo y ha generado reacciones en mi grupo de amigos. ¿Quieres tener el “modo cereza” en la aplicación? Pues es bastante sencillo y no tienes que descargar extrañas APK que malogren tu smartphone, por el contrario, el programa que te recomendaré no daña tu dispositivo ni mucho menos le introcuce malware. Eso sí, puedes hacer lo mismo si quieres obtener otra tonalidad en la ventana de Meta, y hasta implementarle un fondo de pantalla de tus chats.

Cómo activar el “modo cereza” en WhatsApp

Lo primero será ir a tu navegador favorito y buscar la imagen del ícono de WhatsApp en color cereza

Trata de que esta se encuentre en buena calidad y en PNG.

Además, si lo deseas, puedes usar la imagen que te dejo en esta nota o simplemente descargar la que te guste en transparente.

El segundo paso será ir a Google Play y bajar la app denominada como Nova Launcher

Una vez que lo tengas todo listo, solo queda definirla a tu estilo.

WHATSAPP | De esta forma tendrás la opción dfe "Editar" el ícono de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando acabes, nuevamente ingresa a Nova Launcher y pulsa sobre la barra naranja.

Define como predeterminada la aplicación, cambiando la capa de personalización de tu móvil.

Ahora solo deberás ir a la pantalla principal de tu smartphone y colocar a WhatsApp en cualquier espacio.

Presiona sobre ella y dale en “Editar”.

WHATSAPP | Recuerda definir como predeterminada Nova Launcher para que así puedas lograr obtener el "modo cereza". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese momento se abrirá un nuevo panel donde deberás presionar nuevamente sobre el logo de la app de Meta.

Ahora verás una nueva ventana. Anda a Aplicaciones, Fotos.

Una vez hecho eso, define el tamaño del logo y pulsa en “Listo”.

Con ello ya tendrás el nuevo “modo cereza” en la aplicación de WhatsApp listo para que lo disfrutes.

