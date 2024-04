Desde el año 2009, WhatsApp Messenger para los usuarios de Android ha mantenido su clásica interfaz de usuario con algunos ligeros cambios que recibieron gracias a las actualizaciones, sin embargo, el referido estilo acaba de cambiar radicalmente y los desarrolladores por fin decidieron publicarlo en la versión estable, recordemos que el nuevo diseño estuvo disponible durante varios meses en el programa beta de WhatsApp. ¿Por qué no se lanzaba? Simple, todavía no contaba con el gesto “deslizar” hacia la izquierda o derecha para navegar entre las diferentes secciones. ¿Cuáles son las modificaciones? Primero, eliminaron la barra de color verde que se ubicaba en la parte superior de la pantalla principal; segundo, pintaron de la misma tonalidad el logotipo; tercero, trasladaron de la parte superior a la inferior las pestañas “Chats”, “Estados”, “Comunidades” y “Llamadas”; cuarto, renombraron “Estados” por “Novedades”, espacio que las historias van a compartir con los canales; y quinto, cada sección tendrá su propio ícono para distinguirlas fácilmente. ¿Todavía no recibes el moderno diseño? Aquí te brindaré la solución definitiva.

Esta es la solución si todavía no tienes el nuevo diseño de WhatsApp

Primero, cierra WhatsApp por completo en tu teléfono, incluso del segundo plano.

por completo en tu teléfono, incluso del segundo plano. El siguiente paso es ingresar a la Google Play Store de Android.

En la barra de búsqueda escribe WhatsApp y verifica que no tenga actualizaciones pendientes.

Abre la app de mensajería y automáticamente se activará el nuevo diseño.

¿No ocurrió nada? Espera unos minutos, horas e incluso días, recuerda que todavía se está desplegando paulatinamente por todo el mundo.

Otra solución es abandonar el programa beta.

¿Cómo? Primero, crea una copia de seguridad. Entra a “Ajustes” > “Chats” > “Copia de seguridad” > “Guardar”. Espera que termine el proceso.

Finalmente, ingresa al siguiente enlace y oprime el botón que dice “Dejar el programa”.

Vista previa de la interfaz de usuarios de WhatsApp para Android. (Foto: WabetaInfo)

Más trucos de WhatsApp que desconocías

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: